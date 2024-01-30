В Беларусь решила прийти еще одна торговая сеть из РФ. Чем торгуют?

Опубликовано: 30.01.2024 14:16 , Обновлено: 30.01.2024

На рынок Беларуси в 2024 году изъявила желание прийти российская ювелирная сеть Adamas. Об этом сообщил «КомерсантЪ».

В ассортименте зарубежных магазинов до 20% будет приходиться на изделия, соответствующие местным предпочтениям, сообщили в Adamas. И добавили, что на рынках других стран в первую очередь рассматривают помещения площадью 60-90 кв. м в торговых центрах с высоким целевым трафиком.

Кроме Беларуси, Adamas заявил о намерении прийти в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан. И уточнил, что до конца 2024 года намерен открыть в этих странах «как минимум 20 магазинов ювелирных украшений».

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[info_b]Adamas основана в 1993 году Андреем Сидоренко и Владимиром Веремеевым. На сегодня сеть насчитывает более 200 магазинов в 80 городах России. По собственным данным, общий объем продаж сети в 2023 году вырос на 31,6% – до 9,8 млрд руб. По оценке Infoline, Adamas занимает пятое место среди российских ювелирных сетей.[/info_b]

А еще – «Л’Этуаль» и «Подружка»

Ранее Телеграф писал, что в 2024 году на белорусском рынке может появиться российская сеть косметики и парфюмерии – «Подружка». По данным «Коллиерз Интернешнл Консалтинг», в этом году «Подружка» планирует зайти на белорусский рынок «сразу в нескольких объектах». А до нее придет и «Л’Этуаль». Как сообщил Кокобай, «Л’Этуаль» откроется в «Минск Сити Молл» возле вокзала.

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