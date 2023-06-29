На минских рынках появилась первая кукуруза. Почем?

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Опубликовано: 29.06.2023 10:32 , Обновлено: 29.06.2023

На Комаровском рынке в Минске 28 июня заметили в продаже первую в этом году кукурузу.

Впресс-службе рынка рассказали, что ее продают уже в нескольких точках. За один килограмм просили 10 рублей.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CuCD869sbe9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) [/link]

А еще стали продавать крыжовник. Правда, о его цене не сообщили.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Минске стали продавать лисички:

В Минске стали продавать лисички по 160 рублей за кило. Откуда взялись?

Нашли в 50 раз дешевле. Белорусы покупают это в магазинах за 9500 рублей за кг. Как такое возможно?

В минских магазинах заметили грибы по 483 рубля за кг. Откуда взялись?