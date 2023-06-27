Нашли в 50 раз дешевле. Белорусы покупают это в магазинах за 9500 рублей за кг. Как такое возможно?

📷 Фото

Опубликовано: 27.06.2023 14:03 , Обновлено: 27.06.2023

Читатель прислал в Onliner фото продукта, на ценнике которого сказано, что там всего три грамма, и при этом стоит он 28,54 рубля.

Речьо натуральной ванили. Как она выглядит, видно по фото на упаковке: это черные стручки одного из видов орхидеи.

Фото с сайта Onliner

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В инструкции сказано, что перед употреблением их нужно измельчить (поэтому в готовом продукте будут черные вкрапления). Изготовитель Австрия, а сама ваниль выращена на Мадагаскаре.

Но есть аналог этого продукта — синтетически произведенный ванилин. Один его грамм в магазинах стоит от 17 копеек, то есть в 50 раз дешевле.

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