В минских магазинах заметили грибы по 483 рубля за кг. Откуда взялись?

Опубликовано: 10.05.2023 16:06 , Обновлено: 10.05.2023

В Минске в сети магазинов "Гиппо" заметили сушеные боровики по цене более 483 руб за килограмм. Естественно, золотой продукт продают в пакетиках по 50 грамм.

Судя по упаковке, грибы были высушены брестским предпринимателем. А вот рядом оказались российские белые грибы, тоже сушеные, но уже по цене 424 рубля за килограмм.

Белорусский производитель уточнил, что цена вышла такой из-за особенностей технологического процесса, торговых надбавок и налогов, передает Onliner. По его словам, для получения килограмма сушеных боровиков, надо иметь вначале 10 кг свежих. Также в цену в рознице заложены 20% НДС, 30% торговой надбавки, а ещё затраты на сертификацию, логистику и т.п.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы любят и умеют собирать грибы в лесу. Может, поэтому так настороженно относятся к выращенным искусственно шампиньонам и вешенкам. А ведь во всем мире 90% потребляемых грибов — возделанные, а не собранные. Если у вас закончились запасы собранных маринованных, сушеных и замороженных лесных грибов, почитайте, стоит ли есть магазинные шампиньоны. Заодно сэкономите рублей 475 на килограмме.

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