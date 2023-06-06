В Минске стали продавать лисички по 160 рублей за кило. Откуда взялись?

Опубликовано: 06.06.2023 12:52 , Обновлено: 06.06.2023

На минских рынках 6 июня в продаже появились первые лисички. Правда, цены пока «кусаются».

Те, кто уже побывал на Комаровском рынке, рассказывают, что лисички продают в стаканчиках по 10 рублей (правда, не уточнили, какого объема стакан и вес порции), узнала tochka.by.

Если предположить, что стакан стандартный, объемом в 250 мл., то выходит, что за литр лисичек придется заплатить 40 рублей.

Что касается веса, то тут тоже сложно дать ответ: все зависит от грибов и того, сколько вместе с ними попадет мусора. Обычно, в литре 250 грамм лисичек. Выходит, что сейчас один килограмм этих грибов выйдет, примерно, в 160 рублей.

Пока это единственные грибы на рынках, а везут их с южных районов страны.

Но такая цена за лисички далеко не рекорд. Недавно Телеграф писал, что в минских магазинах появились грибы по цене 483 рубля за килограмм.

В минских магазинах заметили грибы по 483 рубля за кг. Откуда взялись?

Кстати, ранее мы еще писали, как отличить ложные грибы от настоящих:

В июне в белорусских лесах появится много ложных грибов. Как отличить от настоящих боровиков и лисичек?