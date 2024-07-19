На Гомельщине сняли режим чрезвычайной ситуации
В пятницу, 19 июля, режим чрезвычайной ситуации, объявленный в понедельник на Гомельщине из-за серьёзных последствий ураганного ветра, отменили. Такое распоряжение дал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба.
При этом восстановительные работы по области ещё далеки от завершения. В настоящее время энергетики продолжают подключать к электроснабжению отдельных абонентов и выполнять заявки на подключение к сети по дежурным номерам телефонов.
“В центре внимания - обслуживание дизельных установок, своевременная поставка к ним топлива и системная работа по восстановлению всех линий электропередач, переход всех населенных пунктов на постоянные источники питания”, - сообщили в пресс-службе облисполкома
[info_b]Несмотря на снятый режим ЧС, “горячие” линии по вопросам ликвидации последствий продолжат работать. Жители пострадавших районов могут обращаться туда с 8:00 до 22:00 по следующим номерам:
- Брагинский район – 80234438930, +375336822000;
- Буда-Кошелевский – 80233675000;
- Ветковский – 80233044302,
- Гомельский – 80232537493;
- Добрушский – 80233375110;
- Ельский – +375447762264;
- Житковичский — 80235350002;
- Жлобинский – 80233435010;
- Калинковичский – 80234531210;
- Кормянский – 80233725210;
- Лельчицкий — 80235642210;
- Лоевский – 80234720410;
- Мозырский - 80236300111;
- Наровлянский — +375336166336;
- Октябрьский – 80235738410;
- Петриковский – 80235027020;
- Речицкий – 80234034171;
- Рогачевский – 80233936210;
- Светлогорский – 80234271210;
- Хойникский – 80234647210;
- Чечерский – 80233277923.[/info_b]
Напомним, по оценкам энергетиков, на полное восстановление электросетей в Гомельской области уйдёт не меньше месяца.
Минэнерго отчиталось о восстановлении света по всей Гомельщине. Но есть нюанс
Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси на 20 июля в срочном порядке объявили внеочередной субботник. Правда, он затронет не всех жителей Республики, а только Гомель. В горисполкоме подчеркнули, что все силы будут направлены на Советский и Новобелицкий районы.