На Гомельщине сняли режим чрезвычайной ситуации

Опубликовано: 19.07.2024 13:53 , Обновлено: 19.07.2024

В пятницу, 19 июля, режим чрезвычайной ситуации, объявленный в понедельник на Гомельщине из-за серьёзных последствий ураганного ветра, отменили. Такое распоряжение дал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба.

При этом восстановительные работы по области ещё далеки от завершения. В настоящее время энергетики продолжают подключать к электроснабжению отдельных абонентов и выполнять заявки на подключение к сети по дежурным номерам телефонов.

“В центре внимания - обслуживание дизельных установок, своевременная поставка к ним топлива и системная работа по восстановлению всех линий электропередач, переход всех населенных пунктов на постоянные источники питания”, - сообщили в пресс-службе облисполкома

[info_b]Несмотря на снятый режим ЧС, “горячие” линии по вопросам ликвидации последствий продолжат работать. Жители пострадавших районов могут обращаться туда с 8:00 до 22:00 по следующим номерам:

Брагинский район – 80234438930, +375336822000;

Буда-Кошелевский – 80233675000;

Ветковский – 80233044302,

Гомельский – 80232537493;

Добрушский – 80233375110;

Ельский – +375447762264;

Житковичский — 80235350002;

Жлобинский – 80233435010;

Калинковичский – 80234531210;

Кормянский – 80233725210;

Лельчицкий — 80235642210;

Лоевский – 80234720410;

Мозырский - 80236300111;

Наровлянский — +375336166336;

Октябрьский – 80235738410;

Петриковский – 80235027020;

Речицкий – 80234034171;

Рогачевский – 80233936210;

Светлогорский – 80234271210;

Хойникский – 80234647210;

Чечерский – 80233277923.[/info_b]

Напомним, по оценкам энергетиков, на полное восстановление электросетей в Гомельской области уйдёт не меньше месяца.

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