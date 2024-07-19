В Беларуси срочно объявили субботник. Но не для всех

Опубликовано: 19.07.2024 13:07 , Обновлено: 19.07.2024

В Беларуси на 20 июля в срочном порядке объявили внеочередной субботник. Правда, он затронет не всех жителей Республики, а только Гомель — город, который сильнее всего пострадал от урагана. В горисполкоме подчеркнули, что все силы будут направлены на Советский и Новобелицкий районы.

В Гомельском горисполкоме сообщили, что часть работ по восстановлению после урагана уже удалось выполнить. Однако в городе всё ещё остаются места, которые требуют внимания: например, кладбища. Там стихия также навела свои порядки.

“Важно, чтобы каждый горожанин внёс свой вклад в наведение порядка, ведь общими усилиями мы можем быстрее и эффективнее вернуть жизнь в городе в привычное русло”, — подчеркнули в Гомельском горисполкоме.

Ожидается, что распиловку упавших и повреждённых деревьев в Центральном и Железнодорожном районах местные службы закончат уже сегодня. Завтра основной фронт работ придётся на наиболее пострадавшие при стихии Советский и Новобелицкий районы, передало БелТА.

[info_b]Напомним, согласно законодательству, участие в субботнике проводится исключительно на добровольной основе. В соответствии с ч.2 ст.13 ТК РБ, наниматель не вправе требовать от сотрудников выполнения работы под угрозой применения какого-либо воздействия. Отказ от субботника не является нарушением трудовой и исполнительской дисциплины.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что 14 июля по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — “апокалипсисом”. Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор — из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населенных пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.

Град с куриное яйцо, вырванные с корнем деревья, остановившиеся поезда. Беларусь пережила шторм-«апокалипсис»