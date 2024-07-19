Минэнерго отчиталось о восстановлении света по всей Гомельщине. Но есть нюанс

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Опубликовано: 19.07.2024 09:45 , Обновлено: 19.07.2024

Министерство энергетики Беларуси в ночь с 18 на 19 июля отчиталось о восстановлении энергоснабжения во всех населенных пунктах Гомельской области. Однако пока речь не идёт о полной ликвидации последствий разгула стихии - в некоторых случаях электричество подают потребителям с помощью временных дизель-генераторных установок.

Согласно официальным данным Минэнерго, к 19 июля в регионе удалось восстановить работу:

51 системообразующей линии электропередачи, в том числе 2-х линий 330 кВ,

90 системообразующих электрических подстанций,

более 5 тыс. трансформаторных подстанций.

В восстановительных работах участвуют почти две сотни аварийных бригад, причём не только с Гомельской, но и с других областей Беларуси. В общей сложности ведомство задействовало более 1,5 тыс. специалистов и 276 единиц техники.

В министерстве подчеркнули, что восстановительные работы не прекращают даже в ночное время суток. В настоящее время активно выполняют индивидуальные заявки потребителей.

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Несмотря на отчёт ведомства о том, что напряжение подали уже во все населенные пункты Гомельской области, в городском чате Мозыря, который больше других пострадал от разгула стихии в минувшие выходные, местные жители пожаловались на то, что далеко не везде установленные дизельные генераторы справляются. Где-то их мощности хватает лишь на половину населенного пункта, где ночью вновь зафиксированы аварийные отключения.

“Только два генератора дают электричество. Один дает напряжение на скважины (деревня с водой). Второй - несколько домов, садик, школа, ФАП. Остальная деревня без электричества”, - рассказал житель агрогородка Махновичи Мозырского района.

Когда работу электросетей на Гомельщине восстановят полностью?

Утром 19 июля в Минэнергетики озвучили ориентировочные сроки полного восстановления электросетей в Гомельской области. По предварительным оценкам, на это уйдёт не меньше месяца. Все это время в деревнях и сёлах пообещали обеспечить работу дизель-генераторов и временных станций, которые планируется поставить под охрану.

Сейчас специалисты заняты разбором завалов деревьев, заменой порванных ураганом проводов, а также установкой новых опор взамен тех, что были сломаны или повалены штормовым ветром.

[info_b]По данным ведомства, из-за урагана в регионе без электричества остались 1175 населенных пунктов. [/info_b]

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Ранее корреспондент Telegraf.news побеседовал с жителями Мозыря и узнал, как проходила их жизнь в городе, который в результате разгула стихии 14 июля на несколько суток остался без света и воды.

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