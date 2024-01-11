На +28%. Белстат назвал продукт-рекордсмен по росту цен в Беларуси

Опубликовано: 11.01.2024 19:31 , Обновлено: 11.01.2024

Как изменились цены в декабре 2023 года по отношению к предыдущему месяцу и декабрю 2022-го? «Виртуальный Брест» изучил публикации Национального статистического комитета и сделал выборку интересных фактов цифр. Какие же продукты и услуги прибавили в цене особенно сильно? За месяц и за год?

Потребительские цены в декабре 2023 года по отношению к ноябрю выросли на 0,9%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,5%, непродовольственные – на 0,1%, услуги – на 0,8%.

Продовольственные товары

В сегменте продовольственных товаров в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем больше всего подорожали свежие огурцы – на 28,90%.

Прибавили в цене белокочанная капуста (+22,58%), виноград (+18,32%), сладкий перец (+17,41%), томаты (+17,30%), репчатый лук (+15,65%).

Также стали дороже:

морковь (+11,65%);

картофель (+11,20%);

свекла (+11,14%);

яблоки (+8,14%);

цитрусовые (+6,91%);

груши (+5,95%).

В целом овощи подорожали на 18,19%, а фрукты – на 6,99%.

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Непродовольственные товары

В декабре по отношению к ноябрю сильнее всего подорожали лекарства для лечения дыхательной системы – на 3,37%.

Кроме того, подорожали книги (+2,51%), электрические кофемашины (+2,45%), кухонные комбайны (+1,89%), женские зимние сапоги (+1,48%), импортные сигареты с фильтром (+1,44%).

Услуги

Больше всего за месяц подорожали услуги высшего и среднего специального образования – на 6,54% и 5,02% соответственно.

Дороже также стали ритуальные услуги (на 4,78%), страхование легкового автотранспорта (на 4,42%), проезд в пассажирском железнодорожном транспорте международного сообщения (на 3,66%), услуги международного туризма (на 2,86%).

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Что больше всего подорожало за год

В годовом выражении (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) инфляция в Беларуси составила 5,8%. Продовольствие стало дороже на 6,8%, непродовольственные товары – на 2,9%, а услуги – на 8,1%.

В топ-10 товаров и услуг, больше всего за год прибавивших в цене, вошли:

отечественные сигареты с фильтром (+63,83%);

виноград (+59,77%);

свежая белокочанная капуста (+53,02%);

свежие помидоры (+49,64%);

чеснок (+47,99%);

груши (+34,99%);

оливковое масло (+29,51%);

яблоки (+28,09%);

услуги пассажирского ж/д транспорта международного сообщения (+27,68%);

услуги международного туризма (+26,03%).

Дороже за год стали импортные сигареты с фильтром (+18,91%), водка (+17,15%), услуги пассажирского воздушного транспорта (+15,62%), услуги внутреннего туризма (+14,57%).

Ранее Телеграф писал, что в белорусских магазинах цены на свежие огурцы и помидоры в январе по сравнению с декабрем изменились. Какие овощи подешевели, а какие подорожали и на сколько? Посмотрели, что стало с ценами за месяц и за год.

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