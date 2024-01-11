Огурцы – до 8,65, помидоры – до 38,95 за кило. Как изменились цены на эти овощи в Беларуси за месяц и год?
В белорусских магазинах цены на свежие огурцы и помидоры в январе по сравнению с декабрем изменились. Какие овощи подешевели, а какие подорожали и на сколько? Посмотрели, что стало с ценами за месяц и за год.
Огурцы
Если месяц назад огурцы огурцы в белорусских магазинах стоили 8,5-9 рублей за кило, то сейчас можно найти и за 7 рублей – в «Санте». А в Green обнаружили так и вовсе за 5,99. В «Гиппо» – 8,65.
Впрочем, следует оговориться, что в декабре кое-где еще можно было найти «пупырчатые» плоды – они, как правило, дороже, а в январе нам на глаза такие уже не попались – только «длинные и гладкие».
Что происходит с ценами на огурцы и помидоры в Беларуси? Посмотрели в крупных торговых сетях
Слегка подешевели огурцы и в сравнении с январем 2023 года.
[info_b]По даннымБелстата, год назад средняя их цена по Беларуси была 8,65 рубля за кило. Выше всего – в Гродненской области – 9,06. Дешевле всего помидоры стоили на Витебщине – 7,81.[/info_b]
Помидоры
Сравнить цены на помидоры немного сложнее – у красного овоща разновидностей больше. Простые круглые томаты из РФ в декабре 2023-го, например, в «Алми» стоили 10,99 рубля за килограмм, а в январе 2024-го – 11,99.
В «Едоставке»
|Название
|Цена в декабре
|Цена в январе
|Российские томаты “слива”
|9,89 рубля за кило
|11,69 рубля за кило
|Простые круглые помидоры
|9,69 рубля за кило
|11,99 рубля за кило
|Томаты из Туркменистана
|9,93 рубля за кило
|10,69 рубля за кило
[info_b]На портале Белстата напротив продукта «помидоры свежие» в декабре 2023 года стоит цена 9,89 рубля, это средняя по республике. В Минске традиционно выше – 11 рублей, в Минской области – 10,1. Дешевле всего – в Гродненской области – 9,32.
В январе 2023-го в среднем по республике помидоры стоили 8 рублей. Выше ценники были в Минске – 8,42. В Минской области – 7,71. Ниже всего – на Витебщине: 7,49.[/info_b]
Цены на помидоры в разных магазинах в январе
|Торговая сеть
|Название томата
|Цена
|Евроопт
|Томат “коктейльный” на ветке
|17,71 руб./кг
|Евроопт
|Томат “слива”
|11,69 - 12,39 руб./кг
|Евроопт
|Томат фасованный (по 600 граммов)
|17,98 руб./кг
|Санта
|Разные развесные помидоры
|10,15 - 11,99 руб./кг
|Соседи
|Томат “коктейльный”
|14,45 руб./кг
|Соседи
|Томат на ветке
|13,55 руб./кг
|Соседи
|Томат “импортный”
|12,28 руб./кг
|Соседи
|Томат “слива”
|11,92 руб./кг
|Маяк
|Томат “красный”
|10,29 руб./кг
|Маяк
|Томат “слива”
|10,99 руб./кг
|Алми
|Томат “черри круглый красный” (фасовка по 200 граммов)
|38,95 руб./кг
|Алми
|Томат “черри красный” (по 250 граммов)
|23,96 руб./кг
Что обещали чиновники?
Первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.
По его словам, чиновники решили так сделать, потому что «экономические законы есть и будут, и их игнорировать нельзя». Николай Снопков заявил, что после более года согласования цен производителями с чиновниками от такой системы решили отказаться.
«Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок», – пообещал чиновник, заявив, что новую систему введут с 1 января.
Николай Снопков, однако, заверил, что белорусские магазины все равно должны будут продавать товары, не превышая максимальные торговые надбавки.
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Как Совмин разрешил повышать цены
Напомним, в ПостановленииСовмина от 29 декабря 2023 года №713(4), в частности, указано, что цены на некоторые продукты питания разрешено повышать до 3,5% относительно прошлогодней цены в аналогичном месяце. В частности, на огурцы и помидоры.
Данных за этот январь, конечно, еще нет. Но можно прикинуть «на глазок».
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