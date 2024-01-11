Огурцы – до 8,65, помидоры – до 38,95 за кило. Как изменились цены на эти овощи в Беларуси за месяц и год?

Опубликовано: 11.01.2024 11:35 , Обновлено: 11.01.2024

В белорусских магазинах цены на свежие огурцы и помидоры в январе по сравнению с декабрем изменились. Какие овощи подешевели, а какие подорожали и на сколько? Посмотрели, что стало с ценами за месяц и за год.

Огурцы

Если месяц назад огурцы огурцы в белорусских магазинах стоили 8,5-9 рублей за кило, то сейчас можно найти и за 7 рублей – в «Санте». А в Green обнаружили так и вовсе за 5,99. В «Гиппо» – 8,65.

Впрочем, следует оговориться, что в декабре кое-где еще можно было найти «пупырчатые» плоды – они, как правило, дороже, а в январе нам на глаза такие уже не попались – только «длинные и гладкие».

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Слегка подешевели огурцы и в сравнении с январем 2023 года.

[info_b]По даннымБелстата, год назад средняя их цена по Беларуси была 8,65 рубля за кило. Выше всего – в Гродненской области – 9,06. Дешевле всего помидоры стоили на Витебщине – 7,81.[/info_b]

Помидоры

Сравнить цены на помидоры немного сложнее – у красного овоща разновидностей больше. Простые круглые томаты из РФ в декабре 2023-го, например, в «Алми» стоили 10,99 рубля за килограмм, а в январе 2024-го – 11,99.

В «Едоставке»

Название Цена в декабре Цена в январе Российские томаты “слива” 9,89 рубля за кило 11,69 рубля за кило Простые круглые помидоры 9,69 рубля за кило 11,99 рубля за кило Томаты из Туркменистана 9,93 рубля за кило 10,69 рубля за кило

[info_b]На портале Белстата напротив продукта «помидоры свежие» в декабре 2023 года стоит цена 9,89 рубля, это средняя по республике. В Минске традиционно выше – 11 рублей, в Минской области – 10,1. Дешевле всего – в Гродненской области – 9,32.

В январе 2023-го в среднем по республике помидоры стоили 8 рублей. Выше ценники были в Минске – 8,42. В Минской области – 7,71. Ниже всего – на Витебщине: 7,49.[/info_b]

Цены на помидоры в разных магазинах в январе

Торговая сеть Название томата Цена Евроопт Томат “коктейльный” на ветке 17,71 руб./кг Евроопт Томат “слива” 11,69 - 12,39 руб./кг Евроопт Томат фасованный (по 600 граммов) 17,98 руб./кг Санта Разные развесные помидоры 10,15 - 11,99 руб./кг Соседи Томат “коктейльный” 14,45 руб./кг Соседи Томат на ветке 13,55 руб./кг Соседи Томат “импортный” 12,28 руб./кг Соседи Томат “слива” 11,92 руб./кг Маяк Томат “красный” 10,29 руб./кг Маяк Томат “слива” 10,99 руб./кг Алми Томат “черри круглый красный” (фасовка по 200 граммов) 38,95 руб./кг Алми Томат “черри красный” (по 250 граммов) 23,96 руб./кг

Что обещали чиновники?

Первый вице-премьер белорусского Совмина Николай Снопков заявил 21 декабря после совещания у Александра Лукашенко во Дворце Независимости, что систему ценорегулирования государством всё-таки поменяют.

По его словам, чиновники решили так сделать, потому что «экономические законы есть и будут, и их игнорировать нельзя». Николай Снопков заявил, что после более года согласования цен производителями с чиновниками от такой системы решили отказаться.

«Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок», – пообещал чиновник, заявив, что новую систему введут с 1 января.

Николай Снопков, однако, заверил, что белорусские магазины все равно должны будут продавать товары, не превышая максимальные торговые надбавки.

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Как Совмин разрешил повышать цены

Напомним, в ПостановленииСовмина от 29 декабря 2023 года №713(4), в частности, указано, что цены на некоторые продукты питания разрешено повышать до 3,5% относительно прошлогодней цены в аналогичном месяце. В частности, на огурцы и помидоры.

Данных за этот январь, конечно, еще нет. Но можно прикинуть «на глазок».

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