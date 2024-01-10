Как белорусам питаться на 4 рубля в день? Тиктокер предложил вариант завтрака, обеда и ужина

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2024 14:41 , Обновлено: 10.01.2024

Белорусский блогер Микола, у которого более 100 тыс. подписчиков в Тикток, провел небольшой эксперимент. Он решил проверить, что можно съесть за день, если есть только 4 рубля. Какие блюда у него получилось приготовить на эту сумму?

[info_b]Цены на каждый продукт блогер не указывал, но отметил, что закупался в “Хит Экспресс”. Но мы посмотрели, сколько стоят такие продукты на сайте E-доставки. [/info_b]

Так, на завтрак, который, “обошелся в 1,99 копеек” , Микола выбрал:

овсяную кашу, которая продается в пакетиках (на Е-доставке стоит 81 копейку);

яблоко (если выбирать маленькое, можно уложится в 40-80 копеек).

печенье — (0,82 руб.).

На обед парень съел:

яичную лапшу быстрого приготовления “бизнес-ланч” (цену мы не нашли).

половину сосиски (по его словам, целая стоила 50 копеек).

Микола заявил, что стоимость обеда составила “80 копеек” . Получается, что если половина сосиски — 25 копеек, лапша должна была стоить 55 копеек.

А на ужин, который “обошелся в 69 копеек” блогер приготовил из следующих продуктов:

картошки (на Е-доставке по 0,89 р\кг. Примерная стоимость одной маленькой — 10-30 копеек)

луковицы (продают по 1,52 р\кг. Примерная стоимость одной — 15-30 копеек).

половины сосиски (25 копеек).

В конце ролика тиктокер похвалился, что сэкономил 52 копейки. То есть, за день он потратил на еду 3,48 рубля.

Получается, в 4 рубля уложится не сложной. Другой вопрос, как долго можно продержаться на таком рационе.

[link href=“https://www.tiktok.com/@mikolaby?refer=embed” title=“@mikolaby” target=“_blank” rel=“noopener”] @mikolaby [/link] Целый день питаюсь за 4 р? Как вам мой рацион и его стоимость?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83?refer=embed” title=“еданакамеру” target=“_blank” rel=“noopener”] #еданакамеру [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“распаковка” target=“_blank” rel=“noopener”] #распаковка [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%81?refer=embed” title=“перекус” target=“_blank” rel=“noopener”] #перекус [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4?refer=embed” title=“обед” target=“_blank” rel=“noopener”] #обед [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7321748122812435206?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Микола” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Микола [/link]

Видео за сутки набрало почти 500 тыс. просмотров и более 800 комментариев. Многие пользователи удивились, где парень смог найти такие цены. Однако Микола в комментариях заверил, что “это кажется, что таких нет”.

Некоторые предложили более “дешевый и сердитый вариант” рацион на целый день — “пачка макарон и на остальное сосисок самых дешевых”.

Ранее Телеграф писал, что в белорусском сегменте TikTok завирусилось видео с бенгальским огнём, вставленным в обычную сырую картошку. За сутки оно уже набрало тысячи просмотров и сотни лайков. Кто-то решил, что это новый способ “запекания картошки”, кто-то окрестил её “бульба-факелом” и “волшебной картошкой”, кто-то и вовсе усомнился в реальности видео. Объясняем, в чём смысл нового витка популярного TikTok-тренда.

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