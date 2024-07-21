МВД предложило запретить "дублі" и "цублі" белорусских рублей. Что с ними не так?

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Опубликовано: 21.07.2024 17:01 , Обновлено: 21.07.2024

МВД Беларуси предложило запретить продавать "дублі", "цублі" и другие банкнотоподобные изделия, которые стали часто попадаться белорусам в магазинах, особенно при расчете на кассах.

Речь идет о сувенирных купюрах с надписями “дублёў”, “цублёў”, souvenir money of Belarus и другими. МВД зафиксировало рост количества случаев расчета ими в торговых объектах.

И эти сувенирные купюры продают на различных площадках. По информации Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД, только за первую половину 2024 года правоохранители выявили 340 случаев продажи этой продукции.

Фото: Telegram-канал "Милиция Беларуси. Мы - на страже"

Как рассказала газета МВД “На страже”, кассиры торговых объектов не всегда проявляют должную внимательность при расчете с покупателями, в частности не смотрят на элементы защиты национальной валюты. А из-за свободной продажи банкнотоподобных изделий, продолжили в милиции, фиксируются правонарушения, связанные с фальшивомонетничеством и мошенничеством.

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Фото: Telegram-канал "Милиция Беларуси. Мы - на страже"

В 2024 году правоохранители возбудили два уголовных дела за мошенничество в отношении граждан, которые осознанно рассчитались сувенирными рублями, еще двое получили “административку” за мелкое хищение.

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Ст. 209 (“Мошенничество”) УК Беларуси предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на этот же срок.

Если же мошенничество совершено организованной группой либо в особо крупном размере, можно оказаться в тюрьме на срок до 10 лет.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о конкретных случаях, когда белорусам попались “дублі”. Так, в Гродно таксист после ночной смены обнаружил в своей выручке “дваццаць дублёў”. А в Молодечно местный житель в июне дважды оплатил покупки в торговом киоске сувенирными купюрами.

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