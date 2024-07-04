"Кто сунул мне эту купюру?" - Белорусам стали попадаться странные рубли. Проверьте свой кошелек

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Опубликовано: 04.07.2024 12:56 , Обновлено: 04.07.2024

В Гродно таксист после ночной смены обнаружил в своей выручке обычную на вид купюру, но, как оказалось позже, не совсем. На ней было написано "дваццаць дублёў". Не раз рассчитался похожими банкнотами житель Молодечно.

С гродненским таксистом расплатились сувенирной купюрой. Ее можно применять для розыгрышей, съемок видео, но не для оплаты чего-либо. За такие действия грозит “уголовка” по статье о мошенничестве (ст. 209 УК Беларуси), можно оказаться в тюрьме на три года или даже больше.

Фото: NewGrodno.by

«За выходные я провез 80 - 90 пассажиров. Как теперь установить того, кто сунул мне эту купюру? Ночью можно было не заметить разницу, но теперь, конечно, буду внимательнее», — процитировал таксиста портал NewGrodno.by.

А в Молодечно местный житель в июне два раза оплатил покупки в торговом киоске сувенирными купюрами. В частности, он дал продавцу две купюры по 50 “дублёў”, рассказали в милиции Минщины.

Фото: Telegram-канал "УВД Минского облисполкома"

Продавец заметила это только вечером, банкнота, кстати, была из низкокачественной бумаги. Правоохранители отметили, что сувенирные купюры отличаются от настоящих в первую очередь надписью «не является платежным средством».

Ранее Telegraf.news рассказывал, когда обмен валюты может закончиться для белорусов “административкой” и штрафом до 6000 рублей или даже больше. И дело совсем не в фальшивых или сувенирных купюрах.

Штраф — до 6000 рублей. В МВД пояснили, когда белорусам грозит «административка» за обмен валюты