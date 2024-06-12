Штраф - до 6000 рублей. В МВД пояснили, когда белорусам грозит "административка" за обмен валюты

Опубликовано: 12.06.2024 15:44 , Обновлено: 12.06.2024

В УВД Брестского облисполкома пояснили белорусам, когда обмен валюты может закончиться "административкой" и штрафом до 6000 рублей или даже больше.

Как рассказал старший участковый инспектор милиции УВД администрации Московского района Бреста Александр Рачинский, по закону, менять валюту граждане могут только в банковских учреждениях, у которых есть специальное разрешение (лицензия) от Национального банка.

А вот покупать валюту у других физлиц или же продавать ее им запрещено. Так, согласно п. 1 ст. 12.2 КоАП Беларуси, за незаконную покупку, продажу, обмен иностранной валюты грозит штраф размером от 50 до 150 базовых величин (от 2000 до 6000 рублей). За повторное такое правонарушение в течение года после первого - штраф от 150 до 200 базовых величин (от 6000 до 8000 рублей).

“Важно понимать, что приобретая иностранную валюту с рук, вне банковских учреждений, вы можете стать жертвами мошенников и получить подделку или вообще сувенирную продукцию”, - заметил Рачинский.

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Он также рассказал, что административная ответственность предусмотрена и за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства. В этом случае гражданам, согласно п. 1 ст. 12.1 КоАП, грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин (от 2000 до 4000 рублей), а индивидуальным предпринимателям или юрлицам - штраф от 100 до 200 базовых величин (от 4000 до 8000 рублей).

Старший участковый инспектор привел пример: если гражданин продал какой-либо товар за иностранную валюту, эти деньги у него изымут и выпишут штраф. За повторное такое правонарушение в течение года после первого можно получить штраф от 100 до 200 базовых величин (от 4000 до 8000 рублей).

Также Рачинский отметил, что за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельных банкнот или монет, государственных или иных ценных бумаг в официальной денежной единице Беларуси, денежных знаков или ценных бумаг в иностранной валюте наступает уголовная ответственность по ст.221 УК. Наказание за это - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом или без штрафа или же лишение свободы сроком от двух до семи лет.

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