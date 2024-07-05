Нацбанк Беларуси выпустил прямоугольные монеты в виде купюр по 30 рублей. Это как?

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Опубликовано: 05.07.2024 09:28 , Обновлено: 05.07.2024

Национальный банк Республики Беларусь сообщил, что с 5 июля 2024 года в обращение попадут золотые и серебряные монеты, которые будут иметь прямоугольную форму и выглядеть как купюры по 30 рублей.

Серия названа ”Беларускі рубель. 30 гадоў“. Вот характеристики монет:

золотая – номинал 30 рублей, масса 2 г, проба сплава 999, размером 150 х 70 мм, тираж 10 000 штук;

– номинал 30 рублей, масса 2 г, проба сплава 999, размером 150 х 70 мм, тираж 10 000 штук; серебряная – номинал 30 рублей, масса 5 г, проба сплава 999, размер 150 х 70 мм, тираж 20 000 штук.

В Нацбанке рассказали, что монеты отчеканены в качестве ”пруф-лайк“.

[inf]Пруф-лайк (англ. proof-like) - термин появился для обозначения качества монет, которые внешне похожи на пруф, однако монетный двор не гарантирует, что при их изготовлении технология «пруф» была соблюдена полностью. В свою очередь, пруф — монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа[/inf]

“Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений”, - уточнили в Нацбанке. Впрочем, какой владелец такой монеты захотел бы купить на нее в магазине палку сырокопченой колбасы и, например, бутылку бальзама “Белорусский”?

Логично, что каждая монета будет стоить в отделениях Нацбанка куда больше указанного на них номинала. Для сравнения памятная монета “Дзень анёла” (“День Ангела”) весом 7,78 грамма из золота пробы 999 номиналом 50 рублей продается по цене 1 535 рублей.

“Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещается на официальном сайте Национального банка в разделе “Банкноты и монеты”, - пообещали в главном банке Беларуси.