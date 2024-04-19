МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных торговых центров в Беларуси

Опубликовано: 19.04.2024 08:20 , Обновлено: 19.04.2024

Министерство внутренних дел выступило с инициативной ввести для крупных торговых центров и других общественных мест, где наблюдается массовое скопление людей, специальные паспорта безопасности. Такое предложение вечером 19 апреля озвучил глава ведомства Иван Кубраков по итогам контртеррористических учений, которые проводили в Минске.

Как пояснил министр, подобные паспорта безопасности позволят всем экстренным службам при необходимости более слаженно работать при чрезвычайных ситуациях, подобной той, какая в марте этого года произошла в московском в концертном зале Crocus City Hall.

“При возникновении чрезвычайных происшествий сотрудники МВД, МЧС, Минздрава еще до приезда на место смогут понимать, сколько в здании входов/выходов, где есть стеклянные двери и другие нюансы. В соответствии с этими данными будет строиться работа”, - пояснил смысл спецпаспортов глава МВД.

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По словам Кубракова, белорусские правоохранители “тщательно проанализировали трагедию в Подмосковье” и “учли возможные нюансы”, а также “выработали дополнительные меры безопасности” в местах массового скопления людей, так, чтобы “полностью контролировать ситуацию”, при этом “не создавая неудобств для людей, не ограничивать их передвижение”.

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Напомним, нынешние контртеррористические учения проводили поздно вечером 18 апреля на территории торгово-развлекательного центра «Palazzo» в Минске.

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