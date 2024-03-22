В Москве неизвестные открыли стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли его. Погибло 40 человек

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Опубликовано: 22.03.2024 21:33 , Обновлено: 22.03.2024

В Москве вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити холл" произошла стрельба, взрыв и начался пожар, сообщили российские СМИ. По последним данным, погибло 40 человек, 130 пострадали, еще 100 эвакуировали. В Сети появилось фото и видео с места события.

[info_b]Внимание! Некоторые фото и видео впечатлительным смотреть не стоит. Очень жесткие кадры. [/info_b]

Инцидент произошел перед началом концерта группы «Пикник», музыканты не пострадали.

По данным источников агентства РИА Новости, стрельбу открыли как минимум три человека, которые были одеты в камуфляжные костюмы.

Очевидцы рассказали о стрельбе и эвакуации из Крокус сити Холла:

«Только что оттуда, еле выбрались… просто животный ужас. Мы бежим, а сзади автоматная очередь».

«Спрятались в каком-то то углу, там давка на эскалаторе была, стеклянные двери разбивали руками, ногами… Не опишешь весь ужас».

«Минимум пять человек, бородатые. Действуют, как подготовленные и обученные боевики. В момент прохода к зданию убили охранников и стоявших у дверей людей. Затем заблокировали главный вход”.

Площадь пожара в “Крокус Сити холле” может составлять до 3 тысяч квадратных метров, передал Интерфакс.

Известно, что территорию оцепил ОМОН.

Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи со стрельбой в Москве, сообщило агентство Reuters. Белый дом назвал случившееся в “Крокус сити холле” ужасным нападением, заявил, что США пытаются получить больше информации об этом.