Милиция объявила контртеррористические учения в Минске. Когда и где?
Столичная милиция предупредила минчан о плановых контртеррористических учениях, запланированных на ближайшее время. Помимо самих милиционеров в них также решили задействовать сотрудников МЧС. Узнали, где и когда минчане могут наблюдать скопление спецтехники.
Плановые учения решили провести уже этой ночью, 18 апреля на территории торгово-развлекательного центра “Palazzo”, который расположен по адресу: улица Тимирязева 74A.
Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, для воплощения сценария учений придётся задействовать служебную технику. В рамках самих учений планируют проверить, как государственные органы готовы реагировать и взаимодействовать на потенциальные акты терроризма.
“Основные задачи мероприятия - повысить уровень подготовки и слаженности действий при пресечении нападений диверсионных разведгрупп и незаконных вооруженных формирований”, - пояснили в милиции.
Напомним, прошлым летом Министерство обороны Беларуси в рамках завершающего этапа командно-штабных учений с участием сил территориальной обороны отрабатывали навыки борьбы с диверсионно-разведывательными группами сразу в трех точках в Минске.
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