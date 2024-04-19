МВД показало кадры контртеррористических учений в Минске по сценарию теракта в Crocus City Hall

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Опубликовано: 19.04.2024 08:44 , Обновлено: 19.04.2024

Поздно вечером 18 апреля на территории столичного торгово-развлекательного центра (ТРЦ) Palazzo провели контртеррористические учения по сценарию теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. В учениях задействовали различные оперативные службы, подразделения органов внутренних дел, а также военнослужащих внутренних войск.

Как рассказали в МВД Беларуси, в ходе нынешних учений спецназ, милиция, спасатели и медики отработали сразу несколько сценариев:

сообщение о бесхозной сумке с “предметом, похожим на взрывное устройство”,

появление в торговом центре стрелков с автоматическим оружием, как это было во время мартовского теракта в Crocus City Hall,

возникновение в ТРЦ очагов возгорания.

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Министр внутренних дел Иван Кубраков главным результатом учений назвал “отработку вопросы тактики и техники освобождения людей”, а также обеспечения их безопасности. В ходе данных учений его участники:

блокировали опасную зону,

организовали оперативную эвакуацию граждан,

обезвредили и задержали преступников.

МВД предложило ввести спецпаспорта безопасности для крупных торговых центров в Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщил, что по итогам контртеррористических учений в Минске Министерство внутренних дел выступило с инициативной ввести для крупных торговых центров и других общественных мест, где наблюдается массовое скопление людей, специальные паспорта безопасности.

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