Белорусских милиционеров вооружили автоматическим оружием из-за теракта в московском "Крокус Сити Холле"

Опубликовано: 23.03.2024 08:37 , Обновлено: 23.03.2024

Глава МВД Иван Кубраков приказал усилить меры по безопасности в общественных местах по всей Беларуси из-за произошедшего 22 марта теракта в России в московском "Крокус Сити Холле".

“Личным составом органов внутренних дел и внутренних войск МВД принимаются дополнительные меры по охране общественного порядка не только в местах массового скопления граждан, но и в приграничных районах”, — сообщили в телеграм-канале МВД Бларуси.

В ведомстве сообщили, что увеличили “плотность действующих нарядов милиции” и усилили их представителями ОМОН. Также сотрудников дополнительно вооружили автоматическим оружием.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что В Москве вечером 22 марта в концертном зале “Крокус Сити Холл” произошла стрельба.

В Москве неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус» и подожгли его. Погибло 40 человек