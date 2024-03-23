Белорус оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве?

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Опубликовано: 23.03.2024 11:49 , Обновлено: 26.02.2025

В посольстве Беларуси в России сообщили о гражданине Беларуси, который пострадал во время теракта в Москве. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице. Собрали главное о трагедии по состоянию на 12.00 23 марта.

“Сейчас идёт процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в Посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим”, — сообщили в телеграм-канале посольства Беларуси в России.

Официально известно уже о 93 погибших из-за теракта в торговом центре “Крокус Сити Холл” в Москве. По данным Минздрава России среди них трое детей. Ещё 121 человек пострадали. Многие находятся в тяжелом состоянии.

По информации телеграм-канала “112”, автомобиль “Рено”, на котором приехали террористы, найден. Машину обнаружили около деревни Хацунь в Брянской области и сумели остановить только открыв по ней огонь. Двое террористов были задержаны, один из них ранен. В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в “Крокусе”.

В телеграм-канале BAZA раскрыли личности пятерых из шести предполагаемых террористов.

Насридинов Махмадрасул 37 лет Исмонов Ривожидин 51 год Сафолзода Шохинджонн 21 год Назаров Рустам 29 лет Сафолзода Шохинджони 19 лет

На месте ТЦ “Крокус Сити Холл” продолжают работать аварийные службы. Крыша над зрительным залом в ТЦ обрушилась. МЧС по состоянию на 8.00 сообщило, что “для тушения очагов пожара в концертном зале понадобится еще 1,5-2 часа.”

Ранее Телеграф писал о том, как неизвестные открыли огонь по посетителям ТЦ “Крокус Сити Холл” в Москве.

В Москве неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус» и подожгли его. Погибло 40 человек