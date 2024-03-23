Белорус оказался в больнице в тяжёлом состоянии. Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве?
В посольстве Беларуси в России сообщили о гражданине Беларуси, который пострадал во время теракта в Москве. Он находится в тяжёлом состоянии в больнице. Собрали главное о трагедии по состоянию на 12.00 23 марта.
“Сейчас идёт процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в Посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим”, — сообщили в телеграм-канале посольства Беларуси в России.
Официально известно уже о 93 погибших из-за теракта в торговом центре “Крокус Сити Холл” в Москве. По данным Минздрава России среди них трое детей. Ещё 121 человек пострадали. Многие находятся в тяжелом состоянии.
По информации телеграм-канала “112”, автомобиль “Рено”, на котором приехали террористы, найден. Машину обнаружили около деревни Хацунь в Брянской области и сумели остановить только открыв по ней огонь. Двое террористов были задержаны, один из них ранен. В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Глава ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в “Крокусе”.
В телеграм-канале BAZA раскрыли личности пятерых из шести предполагаемых террористов.
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Насридинов Махмадрасул 37 лет
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Исмонов Ривожидин 51 год
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Сафолзода Шохинджонн 21 год
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Назаров Рустам 29 лет
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Сафолзода Шохинджони 19 лет
На месте ТЦ “Крокус Сити Холл” продолжают работать аварийные службы. Крыша над зрительным залом в ТЦ обрушилась. МЧС по состоянию на 8.00 сообщило, что “для тушения очагов пожара в концертном зале понадобится еще 1,5-2 часа.”
Ранее Телеграф писал о том, как неизвестные открыли огонь по посетителям ТЦ “Крокус Сити Холл” в Москве.
В Москве неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус» и подожгли его. Погибло 40 человек