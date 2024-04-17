МВД и Минэнерго стали рассылать белорусам СМС. Что хотят?

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Опубликовано: 17.04.2024 11:30 , Обновлено: 17.04.2024

Министерство энергетики Беларуси в среду, 17 апреля, устроило массовую рассылку информационных СМС-сообщений. Скриншотами сообщений с редакцией Telegraf.news поделились читатели портала. Некоторые из них накануне также получили сообщения от Министерства внутренних дел. Посмотрели, о чём предупредили белорусские ведомства.

Так, в сообщениях Минэнерго, скриншотами которых с редакцией Telegraf.news поделились читатели, ведомство напомнило белорусам о запрете на самостоятельное подключение газового оборудования. По словам специалистов, это нередко становится причиной пожара в жилых домах.

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В свою очередь МВД в очередной раз напомнило белорусам о популярных схемах мошенничества. Так, по данным ведомства, в последнее время участились случаи, когда злоумышленники звонят белорусам и представляются их близкими, сообщают об аварии или “от лица следователя” просят денег за урегулирование конфликта. В МВД призвали белорусов не терять бдительность в подобных случаях, прервать разговор и связаться лично со своими родными.

“Не вступайте в диалог, оповестите близких!”, - призвали в ведомстве.

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Отметим, что подобные массовые информационные рассылки белорусские ведомства взяли на вооружение достаточно давно. Так, раньше белорусы уже получали СМС-предупреждения от МВД об ответственности детей за сбыт наркотиков, а в начале года - от налоговой с требованием уплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения. Причём сумма озвучивалась немаленькая — более 2,3 тыс. рублей.

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Некоторым белорусам стали приходить СМС с требованием уплатить 2,3 тыс. рублей в ФСЗН. За что?