Белорусам стали приходить уведомления о просроченных SIM-картах. Что нужно знать?

Опубликовано: 15.01.2024 12:03 , Обновлено: 15.01.2024

Белорусам стали поступать звонки якобы от компаний мобильных операторов – с уведомлением, что у абонента заканчивается срок действия сим-карты, написало издание «Герой працы». При этом звонящий говорит, что продлить срок действия «симки» можно автоматически, и нужно просто назвать код из СМС-сообщения, «которое сейчас придет вам на телефон».

«Жительнице Шумилино позвонили якобы из мобильной компании МТС и предложили перейти по ссылке, чтобы продлить действие сим-карты. Однако она заподозрила мошенничество и тем самым сберегла свои деньги», – рассказал старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска РОВД Шумилинского района Алексей Буракевич.

Таким способом мошенники пытаются проникнуть в личный кабинет абонента на сайте оператора связи, чтобы установить переадресацию и открыть доступ для мошеннических действий, сообщило издание. И уточнило, что в последствии мошенники могут поменять пароль мобильного банкинга и списать средства со счета.

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[info_b]Чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно запомнить: у сим-карт нет срока действия, по условиям договоров с мобильными операторами они бессрочные.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси в последнее время только растёт число телефонных мошенников, которые порой идут на самые изощрённые способы выманивания денег. Нередко звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов — милиции, прокуратуры, спецслужб. В Министерстве внутренних дел рассказали, как белорусам по телефону легко определить, с кем они разговаривают — с настоящим сотрудником милиции или мошенником, который только притворяется таковым.

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