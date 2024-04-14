В пожаре в деревне под Берёзой сгорели четыре ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 6 лет

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Опубликовано: 14.04.2024 21:05 , Обновлено: 14.04.2024

В МЧС Беларуси в воскресенье, 14 апреля, сообщили о серьёзном пожаре, в результате которого полностью сгорел жилой дом многодетной семьи. В огне погибли сразу четыре ребёнка - в возрасте от двух месяцев до шести лет.

Как сообщили в МЧС, трагедия произошла около 14:19 на улице Лесной в деревне Ястребель Березовского района Брестской области. Выбраться из пылающего здания удалось только 37-летней женщине, матери погибших малышей и её четырехлетней дочери. В настоящее время они обе в больнице. Кроме того, работникам МЧС пришлось оказывать психологическую помощь другим родственникам погибших детей. Тела спасатели обнаружили непосредственно при ликвидации пожара.

По данным ведомства, для осмотра места происшествия туда направили оперативную группу МЧС, которую возглавил заместитель министра Анатолий Долголевец. К работе по установлению причин пожара также привлекли областных следователей и специалистов Управления государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Как пояснили в Следственном комитете, по данному факту уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 304 Уголовного кодекса Беларуси - за “нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека”.