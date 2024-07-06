Мозырские пограничники призвали жителей региона сообщать об авто с иностранными номерами. В чем дело?

Опубликовано: 06.07.2024 09:44 , Обновлено: 06.07.2024

Мозырский пограничный отряд призвал жителей региона "быть бдительными" и среди прочего сообщать о машинах с номерами других стран, а также о такси на территории возле государственной границы.

Как передали в пресс-службе Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пограничники попросили граждан звонить по телефону +375 (236) 21-79-04, если они:

заметили в пограничной зоне или рядом неизвестных людей либо иностранцев, а также тех, кто интересуется прохождением госграницы, способом ее охраны и местом расположения пограничных подразделений,

увидели “какие-либо летательные аппараты” возле госграницы,

обнаружили машины с регистрационными знаками других стран, а также автомобили такси там же.

Обстановка на белорусско-украинской границе

Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщал о сбитом в Ельском районе Гомельской области беспилотнике. По информации ведомства, это произошло вблизи границы с Украиной. На флеш-карте летательного аппарата пограничники нашли видео и показали его.

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Также Telegraf.news сообщал о “ничем не обоснованной активности”, которую зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси на границе страны с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили до 15 тыс. солдат группировки войск “Север” вблизи границы с Беларусью.

Свыше 11 тыс. солдат НАТО и 15 тыс. бойцов ВСУ. Минобороны Беларуси предупредили о «подготовке диверсий» на границе

В Госпогранслужбе Украины 1 июля заявили, что граница с Беларусью - «угрожающее направление» для украинцев, поэтому ее укрепляют и усиливают военными силами и средствами для недопущения «любых действий, которые могут идти с территории Беларуси».

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