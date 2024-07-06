Мозырские пограничники призвали жителей региона сообщать об авто с иностранными номерами. В чем дело?
Мозырский пограничный отряд призвал жителей региона "быть бдительными" и среди прочего сообщать о машинах с номерами других стран, а также о такси на территории возле государственной границы.
Как передали в пресс-службе Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пограничники попросили граждан звонить по телефону +375 (236) 21-79-04, если они:
- заметили в пограничной зоне или рядом неизвестных людей либо иностранцев, а также тех, кто интересуется прохождением госграницы, способом ее охраны и местом расположения пограничных подразделений,
- увидели “какие-либо летательные аппараты” возле госграницы,
- обнаружили машины с регистрационными знаками других стран, а также автомобили такси там же.
Обстановка на белорусско-украинской границе
Ранее Госпогранкомитет Беларуси сообщал о сбитом в Ельском районе Гомельской области беспилотнике. По информации ведомства, это произошло вблизи границы с Украиной. На флеш-карте летательного аппарата пограничники нашли видео и показали его.
ГПК Беларуси показал видео с украинского дрона, сбитого возле границы. Что на записях?
Также Telegraf.news сообщал о “ничем не обоснованной активности”, которую зафиксировал Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси на границе страны с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили до 15 тыс. солдат группировки войск “Север” вблизи границы с Беларусью.
Свыше 11 тыс. солдат НАТО и 15 тыс. бойцов ВСУ. Минобороны Беларуси предупредили о «подготовке диверсий» на границе
В Госпогранслужбе Украины 1 июля заявили, что граница с Беларусью - «угрожающее направление» для украинцев, поэтому ее укрепляют и усиливают военными силами и средствами для недопущения «любых действий, которые могут идти с территории Беларуси».
Госпогранслужба Украины подтвердила усиление войск на границе с Беларусью