ГПК Беларуси показал видео с украинского дрона, сбитого возле границы. Что на записях?

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Опубликовано: 28.06.2024 13:29 , Обновлено: 06.07.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси опубликовал видео с записями сбитого возле украинской границы дрона. По информации ведомства, беспилотник сбили 26 июня в Ельском районе Гомельской области.

Сотрудники Мозырского погранотряда сбили квадрокоптер в 150 метрах от госграницы, он летел с территории Украины, сообщили в ГПК. На флеш-карте беспилотника пограничники нашли видео, на которых показана разведка БПЛА территории приграничных промышленных предприятий.

На этом же направлении ранее сотрудники ГПК нашли схрон с “компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств”, добавили в ведомстве.

Кроме того, обнаружили контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

В ведомстве добавили, что около границы регулярно замечают полеты украинских беспилотников. Штатным вооружением и средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА сбивают.