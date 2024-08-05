Можно ли жильцам многоэтажек вешать свои таблички с запретами? Адвокаты рассказали, как это работает

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Опубликовано: 05.08.2024 11:01 , Обновлено: 05.08.2024

Житель Минска обратился за советом к адвокатам, как ему реагировать на установленную жильцами рядом с многоквартирным домом табличку "выгул собак запрещен". Юристы рассказали в ответ, нужно ли следовать этому запрету.

“Нет. Устанавливать запрещающие таблички - это не компетенция жильцов многоэтажного дома”, - рассказала адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук в газете АиФ.

Впрочем, запреты на те или иные действия в многоквартирных домах устанавливаются не табличками, а законами. Таблички лишь напоминают об их действии. Для того, чтобы понимать, можно ли выгуливать где-то собаку, владельцам всего-лишь следует знать общие правила. О них говорится в материале по ссылке ниже:

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Но есть и другие нюансы совместного проживания в многоквартирных домах. За несоблюдение некоторых правил полагаются весьма серьезные штрафы. Так, ранее в брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

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Также ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

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