Можно ли жильцам многоэтажек вешать свои таблички с запретами? Адвокаты рассказали, как это работает
Житель Минска обратился за советом к адвокатам, как ему реагировать на установленную жильцами рядом с многоквартирным домом табличку "выгул собак запрещен". Юристы рассказали в ответ, нужно ли следовать этому запрету.
“Нет. Устанавливать запрещающие таблички - это не компетенция жильцов многоэтажного дома”, - рассказала адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук в газете АиФ.
Впрочем, запреты на те или иные действия в многоквартирных домах устанавливаются не табличками, а законами. Таблички лишь напоминают об их действии. Для того, чтобы понимать, можно ли выгуливать где-то собаку, владельцам всего-лишь следует знать общие правила. О них говорится в материале по ссылке ниже:
Гродненские милиционеры устроили «рейды» на домашних питомцев. За что грозит штраф до 600 рублей?
Но есть и другие нюансы совместного проживания в многоквартирных домах. За несоблюдение некоторых правил полагаются весьма серьезные штрафы. Так, ранее в брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.
Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт
Также ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?
Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры