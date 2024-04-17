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Гродненские милиционеры устроили "рейды" на домашних питомцев. За что грозит штраф до 600 рублей?

Гродненские милиционеры устроили "рейды" на домашних питомцев. За что грозит штраф до 600 рублей?
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Гродненские милиционеры вместе с работниками одной из областных ЖЭС решили проверить, соблюдают ли владельцы кошек и собак правила, предусмотренные белорусским законодательством.

Прогуливаясь по городу, внимание правоохранителей привлекла жительница Гродно, собака которой шла без поводка. Белоруска быстро исправилась, однако предупреждение ей всё-таки выдали.

В письменном виде хозяйке напомнили о том, что собаку из квартиры нужно выводить на коротком поводке и в наморднике. Исключение составляют «декоративные» животные ростом до 25 сантиметров и щенки до 3 месяцев, рассказали в сюжете телеканала “Гродно Плюс”. Сотрудники милиции добавили, что это правило нарушается чаще всего.

“Встречаются те, которые либо поводок отстегнули, либо намордник где-то не надели. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин”, — предупредили в милиции.

На первый раз владельца ждёт предупреждение. В случае повторного нарушения человека пообещали привлечь к административной ответственности по статье 16.30 КоАП РБ. Также в ведомстве напомнили, что нельзя забывать о:

  • регистрации животного;
  • выгуле на поводке или в наморднике;
  • оплате специального сбора;
  • уборке за своим питомцем.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 1 апреля подписал закон “Об ответственном обращении с животными”. Новый законодательный акт закрепил повышенные требования к содержанию опасных собак. В частности, их владельцы будут обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение.

С животными нельзя теперь заходить в продовольственные магазины, организации здравоохранения и учреждения образования, объекты культурной инфраструктуры, а также в физкультурно-спортивные сооружения. Исключение — посещение этих мест с собакой-поводырём.

Для владельцев опасных пород — удостоверение. Лукашенко подписал закон об обращении с животными

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