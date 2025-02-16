Можно ли работать без обеда и уходить пораньше? Адвокат объяснил белорусам

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Опубликовано: 16.02.2025 14:03 , Обновлено: 16.02.2025

Наверняка многих белорусов интересовал вопрос, можно ли не использовать перерыв для обеда и уходить с работы пораньше за счет этого. Адвокат юридической консультации Партизанского района Минска Андрей Марусев объяснил нюансы законодательства.

Так, согласно ст. 134 Трудового [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296” target=“_blank” rel=“noopener”] кодекса [/link] Беларуси, наниматель обязан предоставить работникам перерыв для отдыха и питания в течение рабочего дня продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. В рабочее время этот период не включают.

Конкретная продолжительность этого перерыва должна быть прописана в правилах внутреннего трудового распорядка, или в графике работ (сменности), или же установлена по соглашению между работником и нанимателем, рассказал Марусев.

Перерыв для отдыха и питания по желанию работника может не предоставляться, если он работает в день не больше четырех часов, то есть не на полную ставку. А вот работающим на 1,0 отказаться от обеда, чтобы уходить пораньше, нельзя.

“Уходить с работы в счет обеда нельзя, однако можно по согласованию с нанимателем сократить обеденное время в течение рабочего дня, соответственно изменится время окончания рабочего дня. Это должно быть закреплено в локальном документе организации (приказе)”, - отметил адвокат, [link href=“https://www.sb.by/articles/sprosite-u-ng-78.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передала [/link] “Народная газета”.

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Например, если у вас рабочий день - с 9:00 до 18:00, а обед - с 13:00 до 14:00, то можно попросить руководство уменьшить время перерыва до получаса (с 13:00 до 13:30 или с 13:30 до 14:00). И рабочий день тогда будет оканчиваться в 17:30.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Могилева обратился в редакцию одной из белорусских газет и поинтересовался, можно ли обедать на рабочем месте. По его словам, несмотря на то, что в офисе для этого есть специально оборудованная комната, во время перерыва там слишком много людей, поэтому он и вынужден есть за компьютером. Все точки над i в этом вопросе расставил адвокат.

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Также мы рассказывали, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кому из сотрудников положен законный отпуск продолжительностью 126, 140 или даже 160 дней. Основанием для его предоставления является листок временной нетрудоспособности, выданный в той или иной поликлинике или больнице.

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