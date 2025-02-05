Кому из белорусов положен отпуск 160 дней? В Минтруда назвали одну категорию населения

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.02.2025 15:02 , Обновлено: 05.02.2025

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кому из сотрудников положен законный отпуск продолжительностью 126, 140 или даже 160 дней. Основанием для его предоставления является листок временной нетрудоспособности, выданный в той или иной поликлинике или больнице.

Увы, сегодня без сюрпризов, т.к. речь идёт о беременных женщинах. В Минтруда объяснили, что стандартная длительность отпуска в этом случае составляет 126 календарных дней. Однако бывают ситуации, когда законно могут предоставить 140 или 160 дней, а именно:

при осложнённых родах, рождении двоих и более детей (140 календарных дней),

в случае, если белоруски проживают или работают на территории радиоактивного загрязнения (146 календарных дней), при этом в ситуации осложнённых родов, в том числе рождения двоих и более детей, — 160 дней.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что наниматель обязан:

предоставить беременной женщине трудовой отпуск перед или после социального отпуска по беременности и родам (при условии, что он не использован полностью), предоставить женщине после окончания отпуска по беременности и родам отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет по её письменному заявлению.

Можно ли в Беларуси снова уйти в декретный отпуск, если досрочно из него вышел? Минтруда разъяснило

[info_b]В Минтруда обратили внимание, что отпуск по уходу может быть использован полностью либо по частям любой продолжительности.[/info_b]

Вместе с этим работодателю категорически запрещено:

привлекать беременных к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и праздничные дни, а также по ночам и выходным; направлять в служебную командировку; снижать зарплату по мотивам, связанным с беременностью, расторгать трудовой договор по инициативе нанимателя в связи с: — сокращением численности или штата работников; — несоответствием занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению работы; — неявкой на работу в течение более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по беременности и родам).

Ранее Telegraf.news писал, что с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2025 года в Беларуси будут действовать новые размеры пособий по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

В Беларуси почти на 11% увеличили размеры пособий по уходу за ребёнком до 3 лет