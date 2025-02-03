Имеет ли право сотрудник обедать на рабочем месте? Белорусский адвокат объяснил

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Опубликовано: 03.02.2025 12:26 , Обновлено: 03.02.2025

Житель Могилёва обратился в редакцию одной из белорусских газет и поинтересовался, можно ли обедать на рабочем месте. По его словам, несмотря на то, что в офисе для этого есть специально оборудованная комната, во время перерыва там слишком много людей, поэтому он и вынужден есть за компьютером. Все точки над i в этом вопросе расставил адвокат.

Оказывается, обедать на рабочем месте нельзя. Адвокат Могилёвской областной коллегии адвокатов Владимир Горбачёв объяснил: не имеет значения, где вы трудитесь — в конторе предприятия, на объекте строительства или в офисе. Дело в том, что это противоречит правилам охраны труда и санитарно-гигиеническим нормам.

Обедать можно только в специально отведённых помещениях. Для этого наниматель обязан оборудовать комнату для отдыха и приёма пищи, если у работников нет доступа к объектам общественного питания (например, столовым или буфетам). Но из этого правила есть исключения, отметил адвокат.

Если характер работы не позволяет установить перерыв, то сотрудник вынужден обедать на рабочем месте. В таком случае время, отведённое для отдыха и еды, включается в рабочее время. Перечень таких работ, порядок и место приёма пищи устанавливаются нанимателем в соответствии с коллективным договором, соглашением либо правилами внутреннего трудового распорядка.

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“Если по условиям производства сотрудник не может покинуть рабочее место, нанимателю необходимо создать условия для приёма пищи в течение рабочего времени. Это актуально, например, для сторожа. Спать ему на рабочем месте нельзя, а вот принимать пищу на рабочем месте можно с включением этого времени в рабочее и с оплатой в полном объёме”, — уточнил Владимир Горбачёв.

Кроме того, он обратил внимание, что нужно различать такие понятия, как «перерыв для отдыха и питания» и «время для приёма пищи». В первом случае можно покидать рабочее место, а во втором — нельзя, так как нет перерыва в течение рабочего времени, передала газета “Аргументы и факты”.

Всегда нужно помнить про правила охраны труда. Например, если сотрудник работает у опасного агрегата, он должен соблюдать технику безопасности и во время обеда. Если по вине нанимателя в компании нет возможности предоставить перерыв и специальную комнату, сотрудник вынужден обедать в рабочее время и на рабочем месте. В таком случае, заверил адвокат, наказать сотрудника наниматель не может, так как сам не создал необходимых условий.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников может взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для 9 категорий населения. Те, кто входит в список, могут отдохнуть когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса Беларуси.

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