Можно ли белорусам выходить на балкон голыми? В МВД рассказали о последствиях
В МВД Беларуси пояснили, является ли нарушением выход на балкон нагишом.
Милиционерам задали вопрос: как быть, если голый сосед выходит на балкон? «Все и всем, включая женщин и детей, видно, как на ладони». На замечания сосед отвечает, что это его квартира и балкон, и он имеет право ходить так, как хочет. «Это законно?».
На вопрос ответил участковый. Он рассказал, что четких законодательных норм о том, можно или нет в своей квартире или балконе ходить голым, не существет. Каждая ситуация индивидуальна.
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Например, если балкон с окнами в пол, плюс и на первых этажах, а вид соседа вызывает у окружающих недовольство, то в этом случае соседи могут обратиться в милицию.
Какое за это грозит наказание?
Если поступит заявление в милицию, и там сочтут обращения правомерными, то в зависимости от ряда обстоятельств, нарушителю общественного порядка может грозить как штраф, так и уголовная ответственность:
- Статья 19.1 Кодекса Республики Беларусь об Административных правонарушениях (“Мелкое хулиганство”)
В статье речь идет про оскорбительное приставание и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Максимальное наказание, которое за это грозит, — штраф до 1110 рублей (до 30 базовых величин) или административный арест.
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- Статья 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (“Хулиганство”)
Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье (часть первая), - до трех лет лишения свободы.
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