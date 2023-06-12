Можно ли белорусам выходить на балкон голыми? В МВД рассказали о последствиях

Опубликовано: 12.06.2023 19:15 , Обновлено: 12.06.2023

В МВД Беларуси пояснили, является ли нарушением выход на балкон нагишом.

Милиционерам задали вопрос: как быть, если голый сосед выходит на балкон? «Все и всем, включая женщин и детей, видно, как на ладони». На замечания сосед отвечает, что это его квартира и балкон, и он имеет право ходить так, как хочет. «Это законно?».

На вопрос ответил участковый. Он рассказал, что четких законодательных норм о том, можно или нет в своей квартире или балконе ходить голым, не существет. Каждая ситуация индивидуальна.

За что выписали 18 штрафов? ЖКХ Минска устроило рейды на владельцев собак

Например, если балкон с окнами в пол, плюс и на первых этажах, а вид соседа вызывает у окружающих недовольство, то в этом случае соседи могут обратиться в милицию.

Какое за это грозит наказание?

Если поступит заявление в милицию, и там сочтут обращения правомерными, то в зависимости от ряда обстоятельств, нарушителю общественного порядка может грозить как штраф, так и уголовная ответственность:

Статья 19.1 Кодекса Республики Беларусь об Административных правонарушениях (“Мелкое хулиганство”)

В статье речь идет про оскорбительное приставание и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу. Максимальное наказание, которое за это грозит, — штраф до 1110 рублей (до 30 базовых величин) или административный арест.

«Вплоть до лишения свободы» – В милиции объяснили, какое наказание грозит белорусам за выброшенный в окно мусор

Статья 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (“Хулиганство”)

Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье (часть первая), - до трех лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал о том, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф:

До 1110 рублей. Юрист рассказал, когда белорусам, загорающим в городском парке или у подъезда грозит штраф