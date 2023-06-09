В МВД пообещали штрафовать даже тех белорусов, кто не плавает. Когда начнутся рейды по диким пляжам?

Опубликовано: 09.06.2023 09:16 , Обновлено: 09.06.2023

В предстоящие выходные, в связи с тёплой погодой, милиционеры, спасатели и сотрудники ОСВОД планируют "усиленно отрабатывать" так называемые "дикие" пляжи - не оборудованные для купания места. Штрафовать за купание в "неположенных местах" пообещали даже тех, кто непосредственно не плавает в "запретном" водоёме.

Об увеличении количества рейдов (как гласных, так и негласных) по неофициальным пляжам, где купаться, по мнению специалистов, опасно и, соответственно, запрещено, заявили, в частности, в ОСВОД Гомельской области. Рейды (как по району, так и непосредственно в самом областном центре) пообещали начать проводить уже с 9 июня и привлечь к ним сотрудников милиции, МЧС, инспекции по маломерным судам, а также комиссии по делам несовершеннолетних.

Как пояснили в ОСВОД (Белорусское республиканское общество спасания на водах), купание в запрещенных местах будет пресекаться под угрозой административной ответственности.

“Именно в этих местах происходят почти все случаи гибели”, - пояснили причину такого пристального внимания к “диким” пляжам в ОСВОД. При этом там пояснили, что “купание начинается, когда человек заходит в воду”.

“При этом не важно на сколько глубоко и плавает он или же нет”, - заявили в ОСВОД.

Кроме того, к ответственности планируют привлекать водителей за парковку ближе чем 30 метров от воды, а тех, кто позволяет себе употреблять алкогольные напитки на пляжах, пообещали не только штрафов, но и, при необходимости, отправлять в вытрезвители. Особое внимание в ОСВОД пообещали уделить детям , оставленных родителями на водоемах без должного присмотра.

“Есть такое правило: для того чтобы не случилось трагедии малолетний ребенок должен быть не далее двух метров от взрослого. А купаться без родителей можно только с 14 лет и только там, где дежурят спасатели”, - пояснили в ОСВОД и пообещал, что “особо злостными нарушителями” будет заниматься комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних.

Несмотря на то, что рейды на предстоящие выходные анонсировали только в Гомельском ОСВОД, в других регионах также, вероятнее всего, будут проводиться подобные мероприятия - об их результатах регулярно отчитываются различные ведомства - от МВД и МЧС до ГАИ.

Так, в Брестском ОСВОД недавно рассказал, как проводили занятия с детьми из школьных летних оздоровительных лагерей, в ходе которых им рассказали о правилах поведения на водоёмах в летний период. А в ОСВОД Минска к рейдам по городским водоёмам помимо прочих госструктур начали привлекать активистов из БРСМ.

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