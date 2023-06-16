В МЧС обновили карту мест, где белорусам можно купаться в 2023 году

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Опубликовано: 16.06.2023 11:28 , Обновлено: 16.06.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям обновило карту, на которых отметили оборудованные для купания места.

В ведомстве отметили, что так как в жару пляжи переполнены, то, чтобы «не толпиться», иногда белорусы предпочитают выехать отдохнуть куда ни будь на более безлюдный водоем. Часто в таких местах купаться запрещено, что приводит к несчастным случаям.

В интернете есть специально созданная спасателями карта, на которой отмечены безопасные для купания пляжи. Ознакомиться с ней можно здесь.

В МЧС напомнили о плюсах оборудованных для купания мест:

дно в таких водоемов обследовано и очищено;

есть буи, обозначающие границы заплыва;

установлены кабинки для переодевания и теневые навесы;

дежурят спасатели.

Ранее Телеграф писал о том, что в милиции усилили контроль над местами отдыха белорусов:

«Не наказать» — В милиции усилили контроль над местами отдыха белорусов. Где?