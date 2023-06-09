"Без особого стеснения" - В милиции рассказали, как с квадрокоптеров следят за загорающими белорусами

Опубликовано: 09.06.2023 15:05 , Обновлено: 09.06.2023

В милиции Гомеля сообщили, что уже приступили к наблюдению за пляжами с помощью квадрокоптеров. Там это назвали "отработкой мест массового отдыха". Также там используют и рейды классических патрулей.

В пресс-службе местной милиции рассказали, что “любители искупаться и позагорать издалека замечают форму сотрудников патрульно-постовой службы”, что, по мнению силовиков, сдерживает их от нарушений.

Командир роты патрульно-постовой службы Центрального РОВД Гомеля Максим Пикуза утверждает, что многи приходят на пляж с целью совершить преступление. “Одни могут еще и выпить, а кто-то — на чужие вещи позариться”. Так же, по его словам, встречаются люди, которые загорают “без особого стеснения”.

Ещё один вид нарушений - посещение запрещённых для купания мест. “Граждане не смотрят на предупреждающие таблички и располагаются там, где им ближе к дому. ОСВОД знает такие места и выставляет там наряды. Штраф за купание составляет от одной до трех базовых величин. Отдать даже 37 рублей на ровном месте неприятно. За такие деньги можно на легальный пляж съездить и вернуться домой на такси”, - заявил Максим Пикуза.

Что касается дронов, то они ещё и сохраняют все съемки в архив милиции.

“Дрон с видеокамерой способен пролететь до восьми километров и подниматься на высоту до 500 метров. Управление производится с пульта, а вся информация сохраняется на жесткий диск, чтобы служить доказательной базой в случае судебных разбирательств. Если оператор замечает нарушение, то уведомляет наших сотрудников”, - похвалился командир роты патрульно-постовой службы Центрального РОВД Гомеля.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси весной 2023 года пляжный сезон пока не смог стартовать из-за заморозков и обещанного мокрого снега. Однако в милиции предупредили, что скоро будут готовы штрафовать неправильно отдыхающих в массовых местах белорусов.

В Беларуси выросли суммы штрафов для отдыхающих. Кого и на сколько будут наказывать в 2023 году?