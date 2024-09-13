"Можно еще штрафовать от 1000" — ГАИ спросила мнение о новых ПДД. Белорусы предложили свои правки

Опубликовано: 13.09.2024 11:42 , Обновлено: 13.09.2024

Госавтоинспекция дала белорусам 16 дней на обсуждение проекта изменений в Правила дорожного движения. Они касаются велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности (СПМ), в том числе электросамокатчиков. Посмотрели, что говорят о нововведениях в Сети.

Так, официально обсудить изменения в ПДД можно на Правовом форуме по ссылке до 27 сентября. Менее чем за сутки там появилось больше 100 комментариев с оценками и предложениями.

Спешивание водителей и пользователей СПМ на пешеходном переходе

В проекте изменений в ПДД велосипедистам и электросамокатчикам снова предложили спешиваться перед пересечением проезжей части. Кто-то из пользователей полностью одобрил это решение и назвал “правильным”.

Некоторые на правовом форум предложили один из пунктов в проекте ПДД изложить так:

“При пересечении проезжей части велосипедист, водитель средства персональной мобильности обязан спешиваться, за исключением случаев:

движения по регулируемому велосипедному переезду;

движения по линии тротуаров и обочин, уступая дорогу иным транспортным средствам”.

А кто-то посчитал, что “требование спешиваться никак не поможет от лихачей, вылетающих на переход не глядя и на полной скорости, а только создаст неудобства для порядочных велосипедистов и спм-щиков. Текущего правила пересекать проезжую часть со скоростью пешехода более чем достаточно”.

Кто-то выразил мнение, что для пожилых людей спешивание “является непреодолимым фактором”.

“Если быть откровенным, то и человеку здоровому будет очень тяжело спешиваться на каждом переходе. Я предлагаю попробовать каждому (кто вносит этот проект на рассмотрение ) проехать по Гомелю на велосипеде, хотя бы из Советского района в Волотову! Физически вы будете уже не в состоянии продолжать трудовую деятельность в этот день”, — отметил комментатор и подчеркнул, что “водители автомобилей просто должны быть внимательнее при движении и учитывать велосипедистов”.

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Регистрация электросамокатов в ГАИ

Также, согласно проекту, электросамокаты и прочие СПМ, способные развивать скорость свыше 25 км/ч, предложили отнести к разряду механических транспортных средств (МТС). В таком случае они будут подлежать регистрации и прохождению прочих обязательных процедур допуска к участию в дорожном движении.

“Необходимо запретить движение по тротуарам и велодорожкам СПМ с массой свыше 20-25 кг. Мопеды и электромотоциклы не должны ездить среди пешеходов и детей”, — предложил такую правку один из белорусов на правовом портале.

Другой спросил, только ли скорость будет влиять на определения под какую категорию попадает транспортное средство и “можно ли будет перепрошить и уменьшить максимальную скорость самоката до разрешённой 25км/ч?”

Также возник вопрос, “как зарегистрировать уже имеющееся мощное СПМ которое имеет конструктивную скорость более 25км/ч но менее 4кВт?”.

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“У многих людей нету даже паспорта на них, не говоря уже о таможенных документах. Ведь согласно поправок ПДД, эта группа СПМ станет вне закона, так как не будет возможности их поставить на учет. Помимо поправок в ПДД, в обязательном порядке нужно рассмотреть так же поправки в постановлении совета министров о госрегистрации, и дать возможность легализовать свой ранее СПМ - в нынешний МТС”, — описал проблему пользователь.

У некоторых возникли сомнения, “не снизит ли безопасность” и “не создаст ли больше проблем на проезжей части” перевод СПМ в МТС.

Кто-то выразил мнение, что “в случае внесения изменений и определения средства персональной мобильности, имеющего скорость более 25 км/ч в качестве транспортного средства, передвижение таких средств персональной мобильности будет осуществляться наравне с основным транспортным потоком. Это несомненно создаст условия, способствующие еще большему травматизму (смертельным случаям)”.

“Дело не в ПДД, а в городской инфраструктуре”

Также множество пользователей высказались под видео ГАИ в TikTok.

“Произошло дождание?????А то подъезжаешь к пешеходному и смотришь в оба глаза откуда вылетит на скорости”, — поделился один из комментаторов под роликом.

Другой убежден, что “дело не в ПДД, а в городской инфраструктуре. Сейчас эра этих самых самокатов, вело, электровело. Необходимо реконструировать улицы, предпочитающие нормальные велополосы по всему городу. И не будет никаких проблем”.

“Я смотрю, здесь одни автомобилисты ?. Я вот на велосипеде передвигаюсь, и у меня нет желания прыгать, как конь на каждом переходе. Снижаю скорость и переезжаю удостоверившись, что безопасно”, — рассказал еще один белорус.

Кто-то и вовсе предложил ужесточить ответственность: “Можно еще штрафовать велосипедиста и самокатчика за несоблюдение, от 1000 [вероятно, рублей] и выше”.

“У нас некоторые водители пролетают пешеходные переходы похлеще самокатчиков и велосипедистов!” — выразил мнение еще один комментатор.

Также были и те, кто поднял вопрос с поведением пешеходов:

“А что касается людей, которые ходят по велосипедной дорожке? На велосипеде по дорожке, едут не на большой скорости, впереди идут люди в развалку, медленно и по велосипедной дорожке”;

“А не проще ли было бы просто объяснить, что велосипедная дорожка - для велосипедов и самокатов, а не пешеходов?”.

Ранее Telegraf.news подробнее писал об изменениях в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси.

В ГАИ подготовили изменения в ПДД Беларуси. Велосипедистам снова спешиваться? А что сделают с электросамокатчиками?