В ГАИ подготовили изменения в ПДД Беларуси. Велосипедистам снова спешиваться? А что сделают с электросамокатчиками?

Опубликовано: 10.09.2024 11:22 , Обновлено: 10.09.2024

Госавтоинспекция подготовила изменения в Правила дорожного движения (ПДД) Беларуси. В ближайшие дни проект указа пообещали выложить на Национальном правовом интернет-портале для общественного обсуждения. Узнали, какие изменения предусмотрены в законопроекте для велосипедистов и пешеходов на средствах персональной мобильности.

Как рассказал во вторник, 10 сентября, начальник Главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков, велосипедистам снова предложили спешиваться перед пересечением проезжей части. Согласно действующей редакции ПДД, это можно не делать - от велосипедиста лишь требуется пересекать проезжую часть “со скоростью идущего пешехода”.

В новой редакции, если она будет одобрена законодательными органами, будет предусмотрен лишь два случая, когда велосипедисту можно будет не спешиваться:

при наличии специального велопереезда, оборудованного транспортным светофором, регулирующего движение велосипедистов,

при движении за городом, когда ему разрешено ехать по краю проезжей части (в этом случае при пересечении перекрестка необходимо будет руководствоваться ПДД и транспортными светофорами).

“Во всех остальных случаях при пересечении проезжей части будь то по пешеходному переходу, будь то по велопереезду, водители средств персональной мобильности и велосипедисты должны будут спешиваться”, — процитировал Ротченкова портал Onlíner.

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Электросамокаты придётся регистрировать в ГАИ?

Это же правило будет касаться и средств персональной мобильности (СПМ). Для них и вовсе законопроект сулит огромные изменения. Дело в том, что ГАИ предложило пересмотреть определение СПМ. Если сейчас его водитель считается пешеходом, то в предложенной редакции ПДД электросамокаты и прочие СПМ, способные развивать скорость свяше 25 км/ч, предложили отнести к разряду механических транспортных средств.

Следовательно, как заявил Ротченков, они будут подлежать регистрации и прохождению прочих обязательных процедур допуска к участию в дорожном движении, а лица, передвигающиеся на СПМ, которых сегодня приравнивают к пешеходам, начнут считать уже водителями.

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“К водителям СПМ в нашем проекте будут предъявляться те же требования и правила передвижения по улично-дорожной сети, как и к велосипедистам. Это и все те ограничения, которые там предусмотрены, и рекомендации — они точно так же будут касаться и тех водителей, которые передвигаются на средствах персональной мобильности, — пояснил представить ГАИ.

С этими нововведениями водителей СПМ ждут новые существенные ограничения. Например, им будет запрещено передвигаться там же, где и велосипедистам, в частности, в зоне действия знака “Пешеходная зона”.

[info_b]О прочих новациях в ПДД можно будет узнать после публикации проекта на Национальном правовом интернет-портале. Общественные обсуждения будут проходить с 12 по 27 сентября.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что последние поправки в закон «О дорожном движении» в Беларуси вступили в силу лишь недавно - с 6 июля 2024 года. Тогда основные изменения коснулись порядка выдачи и обмена водительских прав и приема экзаменов на права. В частности, для выдачи или обмена водительских прав гражданам России и Беларуси, которые имеют права, выданные в России, разрешили не сдавать теоретический экзамен.

В Беларуси вступили в силу поправки в закон о дорожном движении. Что изменилось для водителей?