Кубраков поручил установить дополнительные камеры на дорогах в этом районе Беларуси

Опубликовано: 10.09.2024 18:42 , Обновлено: 10.09.2024

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков во время рабочей поездки на Брестчину 10 сентября поручил установить на дорогах одного района региона дополнительные камеры фотофиксации.

Как сообщили в МВД, Кубраков раскритиковал работу Госавтоинспекции Барановичского РОВД из-за увеличения количества ДТП в районе. Глава МВД потребовал усилить меры по повышению уровня дорожной безопасности, особенно по предупреждению аварий по вине пьяных водителей.

Установка допкамер фотофиксации в Барановичском районе - как раз одна из мер.

К слову, также сегодня Кубраков на заседании Барановичского горисполкома потребовал “принимать соответствующие меры” в отношении одной категории белорусов за их правонарушения. “Ни один такой инцидент нельзя оставлять без реагирования!” - подчеркнул министр.

И это не касается нарушителей на дорогах.

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Камеры на дорогах Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что Госавтоинспекция поделилась подробностями о том, как на практике работает республиканская система мониторинга общественной безопасности. Именно она позволяет правоохранителям выявлять тех, кто нарушает правила дорожного движения (ПДД), не только с помощью камер, установленных инспекторами ГАИ, но и по обычным камерам, которыми сегодня оборудована едва ли не каждая АЗС, а также многие перекрестки и потенциально опасные участки улиц.

Причем речь идет не только о крупных городах и оживленных республиканских трассах, но и небольших белорусских райцентрах.

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Также мы писали, что на предприятии «Белтехосмотр» в сентябре рассказали об одном распространенном нарушении ПДД, за которым инспекторы следят по камерам. Это отсутствие разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Вычислять нарушителей инспекторам активно помогает «Белтелеком», который и отвечает за работу республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

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