В центре Минска легковушка насмерть сбила парня на электросамокате

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Опубликовано: 12.09.2024 07:36 , Обновлено: 12.09.2024

В ночь на четверг, 12 сентября, в центре Минска произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 25-летний мужчина. Как пояснили в столичной Госавтоинспекции, его сбил легковой Ford на регулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла глубокой ночью, около 4:25, на пересечении улицы Даумана и проспекта Машерова. За рулём легковушки был 51-летний мужчина, и он утверждает, что самокатчик попытался проехать на светофоре на красный. В деталях происшествия сейчас разбирается следственно-оперативная группа.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, от полученных телесных повреждений 24-летний пешеход скончался прямо на месте ДТП.













В связи с этой аварией в ГАИ напомнили водителям о том, что при движении в тёмное время суток необходимо проявлять “повышенное внимание” при проезде пешеходных переходов. Последним, в свою очередь, рекомендовали пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Госавтоинспекция подготовила изменения в Правила дорожного движения Беларуси. В ближайшие дни проект указа пообещали выложить на Национальном правовом интернет-портале для общественного обсуждения. Для средств персональной мобильности законопроект сулит огромные изменения. Дело в том, что ГАИ предложило пересмотреть определение СПМ. Если сейчас его водитель считается пешеходом, то в предложенной редакции ПДД электросамокаты и прочие СПМ, способные развивать скорость свяше 25 км/ч, предложили отнести к разряду механических транспортных средств.

В ГАИ подготовили изменения в ПДД Беларуси. Велосипедистам снова спешиваться? А что сделают с электросамокатчиками?