"Мощного снега" не будет? ICON отменил для Беларуси "апокалиптический" прогноз

Опубликовано: 28.10.2024 17:11 , Обновлено: 28.10.2024

"Апокалиптический" прогноз для Беларуси с сильным ветром и дождём, переходящим в снег, который обрисовали в минувшие выходные синоптики, основываясь на данных модели ECMWF, не оправдался. В понедельник, 28 октября, специалисты скорректировали свои краткосрочные прогнозы, исходя из данных другой прогностической модели, ICON.

В результате, как отметили авторы тематического Telegram-канала Nadvorie, от циклона, который, согласно предыдущим прогнозам, должен был обрушиться на Беларусь в эту пятницу, 1 ноября, “ничего не осталось”.

“Сдулся, свинья. ICON прогнозирует давление в центре “Н” 988 гПа и порывы ветра всего до 13–17 м/с. Осадков тоже не особо много. Выдыхайте”, - спрогнозировали специалисты.

По словам синоптиков, уже в понедельник, 28 октября, запад Беларуси оказался под влиянием тёплого антициклона. Как следствие, практически повсеместно по стране дневные максимумы были выше +10°С, а на юге Гомельской области днём столбики термометров и вовсе показали все +14°С.

Что спрогнозировал Белгидромет?

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, в ближайшие дни на территорию страны будут влиять фронтальные разделы, идущие к нам с Балтийского моря.

Во вторник, 29 октября , ожидается преимущественно без осадков, с ночными минимумами в диапазоне 0..+6°С (по западу до +8°С) и дневными максимумами до +8..+14°С.

На среду, 30 октября , Белгидромет спрогнозировал даже более тёплую погоду (до +1..+7°С ночью и до +8..+15°С днём), хотя в этот день высока вероятность кратковременных дождей. А вот в четверг, 31 октября , ожидается приближение прохладной и неустойчивой воздушной массы со Скандинавии. Из-за неё практически повсеместно по стране пройдут кратковременные дожди, усилится ветер (местами сильный порывистый), а за окном опять чуть похолодает - до +2..+9°С ночью и до +5..+12°С днём.

Ранее Telegraf.news рассказал, что специалисты спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. Они скорректировали долгосрочный численный прогноз средней температуры воздуха грядущей зимой по модели CFS E3, а также проследили за развитием полярного вихря, от которого зависит в том числе, насколько снежной будет грядущая зима.

Синоптики спрогнозировали белорусам аномально тёплую зиму 2024-2025. А снегопадов ждать?