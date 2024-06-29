Кто имеет право выбрать время отпуска? В Минтруда назвали 10 категорий белорусов

Опубликовано: 29.06.2024 11:22 , Обновлено: 29.06.2024

В Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кто из работников имеет первоочередное право на выбор даты отпуска. Оказывается, наниматель обязан учитывать желание сотрудника, если по закону он входит в одну из 10 категорий.

В ведомстве отметили, что очерёдность предоставления трудовых отпусков устанавливается в соответствии с графиком, который впоследствии утверждает работодатель. Кроме того, документ должен согласовать и профсоюз, если такая мера предусмотрена коллективным договором.

Также в Департаменте подчеркнули, что при составлении графика руководство должно учитывать желание работника о сроках отпуска, если это “не препятствует нормальной деятельности организации и реализации права на отпуск других работников”.

При этом не просто прислушаться, а в обязательном порядке предоставить отпуск по желанию работника летом или в другое удобное время наниматель должен в 10 случаях. Речь идёт о:

лицах моложе 18 лет;

ветеранах Великой Отечественной войны и ветеранах боевых действий на территории других государств;

матерях (мачехах), воспитывающих двоих и более детей до 14 лет, а также матерях (мачехах), отцах (отчимах), воспитывающих ребёнка-инвалида до 18 лет;

работниках, которые перенесли лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных аварий;

работниках-инвалидах, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС;

участниках ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

работниках, эвакуированных, отселённых, самостоятельно выехавших с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших на эти территории после 1 января 1990 года;

донорах крови и её компонентов, награждённых нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения “Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь”, знаком почёта “Почётный донор Республики Беларусь”, знаками “Почётный донор СССР”, “Почётный донор Общества Красного Креста БССР”;

Героях Беларуси, Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, полных кавалерах орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы;

других работниках в соответствии с законодательными актами, коллективным или трудовым договором.

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