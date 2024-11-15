Могут ли белорусов, работающих на «удалёнке», уволить за прогул?

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Опубликовано: 15.11.2024 14:33 , Обновлено: 15.11.2024

Один из жителей Могилёва обратился с вопросом, могут ли уволить за прогул того, кто работает дистанционно, то есть из дома. Адвокат Владимир Горбачёв объяснил, что да. Речь идёт о случае, когда человек нарушает требования трудового договора, который с ним заключил наниматель.

Юрист отметил, что трудовые отношения работника и нанимателя урегулированы гл. 25 Трудового кодекса Беларуси. Согласно ему, способы и периодичность связи работника-”удалёнщика” с руководством определяются трудовым договором и другими правовыми актами. График и режим, объяснил адвокат, также устанавливается заранее. При этом на работников, которые трудятся из дома, распространяются те же нормы, что и на обычных сотрудников.

“Понятно, что если человек нарушил требования трудового договора, не вышел на связь с нанимателем в согласованные промежутки времени, не выполнил задание нанимателя без объяснения причин, то это может рассматриваться как нарушение требований трудового договора и работник может быть привлечён к установленной ответственности вплоть до увольнения”, — подчеркнул Владимир Горбачёв и добавил, что все возможные нюансы «удалёнки» должны быть заранее согласованы с нанимателем и записаны в трудовом договоре, передала газета “Аргументы и факты”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусское законодательство предусматривает замену отпуска денежной компенсацией. В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, кто и при каких условиях может получить деньги вместо отпуска, а кто нет.

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Также мы писали, в каком случае белорусы могут получить от работодателя больше денег после увольнения. Разобрали кейс на примере сотрудника агропромышленного комплекса в Брагинском районе Гомельской области. Наниматель не рассчитался с ним по зарплате в день увольнения.

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Кроме того, мы рассказывали, что в Департаменте государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси пояснили, вправе ли работодатель дать сотруднику отпуск без сохранения зарплаты на несколько часов.

Могут ли белорусы взять отпуск на несколько часов? В Минтруда ответили