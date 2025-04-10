Могилы белорусов начнут "демонтировать и утилизировать"? Ритуальный центр в Гомеле выпустил пугающее предупреждение. Разобрались, о чем речь

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Опубликовано: 10.04.2025 10:16 , Обновлено: 10.04.2025

Некоторые могилы на белорусских кладбищах начнут "демонтировать и утилизировать", если родственники похороненных там людей не приведут их в порядок. Ролик с таким пугающим предупреждением появился в TikTok-аккаунте одного из ритуальных центров Гомеля. Журналисты Telegraf.news разобрались, о чём речь идёт речь и что на самом деле может "утилизировать и демонтировать" администрация кладбищ в рамках работ по наведению порядка.

Авторы ролика сделали нарезку из фотографий, сделанных, как утверждается, на белорусских кладбищах. На них изображены информационные таблички с предписаниями о благоустройстве могил, которое обязаны обеспечить владельцы участка, на которых он оформлен.

Родственникам заброшенных и неухоженных могил, по словам авторов ролика, администрация кладбища направляет уведомление о необходимости привести могилу в порядок в течение двух лет.

“Если после истечения этого срока меры не будут приняты, место будет утилизировано, а через 5 лет после полной санитарной обработки и консервации место будет готово к новому захоронению”, - заявили авторы ролика.

Под видео тут же развернулась бурная дискуссия, в которой люди разделились на два лагеря. Одни посчитали такой подход произволом и “кощунством” по отношению к праху усопших, ведь далеко не всегда у родственников есть возможность приезжать на кладбище регулярно. Это, по мнению этих людей, не даёт администрации кладбища права просто сносить могилы. Сторонники другого лагеря поддержали такой “рациональный подход”, настаивая на том, что “могилы нужны только живым”, а если у усопших нет оставшихся в живых родственников, то и могилу оставлять ни к чему.

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Что на самом деле могут “утилизировать и демонтировать” на кладбище?

Оставив дискуссии на морально-этические темы соцсетям, мы решили разобраться, как же на самом деле решается вопрос с заброшенными и неухоженными могилами в Беларуси и действительно ли администрация кладбища может просто снести их, если за ними долго никто не ухаживает?

На самом деле, даже если просто внимательно всмотреться в само видео, станет понятно, что авторы ролика мягко говоря “дофантазировали” действительность. На информационных табличках, показанных в ролике, чётко прописано, что демонтажу и утилизации подлежат лишь “надмогильное сооружение”, а не само место захоронения. Такие таблички, действительно, начали устанавливать на заброшенных кладбищенских участках, чтобы напомнить возможным родственникам о необходимости навести порядок - заменить сгнивший крест, поправить сломавшуюся ограду, освежить или заменить треснувший памятник. Как правило, такие таблички устанавливают тогда, когда не могут связать с родственниками умерших другими способами, например, заказным письмом.

Как в своё время пояснял директор Гомельского специализированного комбината Александр Попов в интервью местному порталу “Правда Гомель”, всё, что находится в пределах ограды, включая надгробные сооружения, проходы между могилами и оградами, обязаны содержать “в надлежащем состоянии” именно родственники умерших, а не работники кладбища.

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В соответствии с Законом “О погребении и похоронном деле”, раз в два года администрация проводит на кладбище инвентаризацию и вычисляет участки, где есть серьёзные разрушения надгробий или ограды. Родственников умерших информируют об этом и дают на наведение порядка два года. При этом Попов особо подчеркнул, что могилы “в нормальном состоянии”, но, например, с давно не крашенными оградами, не трогают, поскольку просто не имею такого права.

“По истечении двух лет, если не произошло никаких изменений, комиссия в составе работников городского ЖКХ, спецкомбината, администрации района, в котором находится кладбище, решает произвести демонтаж надгробных сооружений. Данные о похороненном там человеке размещаем на идентификационной табличке, а все разрушенные элементы убираем”, - объяснил процедуру директор Гомельского специализированного комбината.

Таким образом, прах даже в заброшенных могилах, за которыми не кому ухаживать из числа родных, останется нетронутым - никто сами могилы “утилизировать и демонтировать” по действующему в Беларуси законодательству не имеет права.

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