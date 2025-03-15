От 116 до 230 рублей. На спецкомбинате озвучили цены на платную уборку могил в Минске

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Опубликовано: 15.03.2025 10:58 , Обновлено: 15.03.2025

Директор по идеологической работе Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания (КБО) Сергей Дроздов озвучил цены на платную уборку могил на кладбищах Минска. Узнали, кому придётся заплатить в два раза больше обычного.

С наступлением весны белорусы традиционно начинают наводить порядок не только на собственных приусадебных и дачных участках, но и на могилах усопших родных и близких. Справиться с этой задачей, как правило, стараются к весеннему церковному празднику - Радунице, дню пасхального поминовения усопших.

[info_b]В 2025 году даты празднования Пасхи у православных и католиков совпадают: праздник выпал на 20 апреля. Следовательно, Радуницу христиане всех конфессий будут отмечать 29 апреля, во вторник на второй неделе после Пасхи.[/info_b]

На столичных кладбищах для тех, у кого по каким-то причинам нет возможности (или физических сил) привести могилы родных в порядок, оказывается, есть услуга платной уборки . Её оказывает отдельное подразделение Спецкомбината КБО. Воспользоваться ей могут не только белорусы, но и иностранные граждане, у которых в Беларуси похоронены родные. Однако для них, по словам Дроздова, эта услуга обойдётся почти в два раза дороже, чем гражданам Беларуси, [link href=“https://minsknews.by/mesta-na-kladbishhe-uborka-mogil-kakie-nyuansy-svyazannye-s-pogrebeniem-interesuyut-minchan/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] агентство «Минск-Новости».

Вот какие расценки озвучил Дроздов:

разовая уборка двухместного захоронения для белорусов - 116,35 рубля,

разовая уборка двухместного захоронения для иностранных граждан - 230,18 рублей.

Как пояснил специалист, за эти деньги сотрудники Спецкомбината КБО проведут следующие обязательные работы:

уберут участок захоронения от мусора и опавшей листы,

прополют траву на участке,

промоют надгробие водой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что из-за резкого снижения номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси в начале года в марте соразмерно сократилось и государственное пособие на погребение. С 1 марта пособие уменьшилось сразу на 10% по сравнению с суммой выплат, которую родственникам умерших выделяли в феврале.

Минус 266,5 рубля. В Беларуси уменьшили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 марта?