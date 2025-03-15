Можно ли в Беларуси «забронировать» место на кладбище при жизни? На спецкомбинате назвали одно условие и озвучили цены

Опубликовано: 15.03.2025 10:36 , Обновлено: 15.03.2025

Могут ли белорусы заранее "забронировать" себе место на кладбище, ещё при жизни? Директор по идеологической работе Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания (КБО) Сергей Дроздов объяснил нюансы такого "долгосрочного планирования" и назвал цены на эти специфические услуги, доступные белорусам.

По словам Дроздова, при жизни просто “забронировать” себе место на определённом кладбище нельзя. Зарезервировать за собой или близким родственником дополнительный участок можно лишь непосредственно при захоронении человека (или вскоре после него). Так часто поступают, например, когда хотят похоронить рядом супругов и их детей, и законом это не запрещено.

Услуга резервирования дополнительного участка - платная. Как сообщил Дроздов, сейчас в Беларуси действуют следующие расценки: 15 базовых величин (то есть 630 рублей сегодня) за каждый квадратный метр резервируемой территории, плюс 20% НДС. Таким образом, за одно такое место сегодня придётся выложить порядка 1700 рублей , сообщило агентство “Минск-Новости”.

А вот за место в колумбарии придётся заплатить в разы меньше - всего 10 базовых величин, то есть 420 рублей сегодня. Дополнительно к месту в колумбарии можно зарезервировать ещё до трёх мест, заплатив по 10 базовых величин за каждое из них.

[info_b]Кстати, единственное действующее кладбище в Минске сейчас — “Лесное”, открытое в 2021 году. Согласно расчётам спецкомбината КБО, мест там хватит ещё примерно на 3–4 года. Одних только колумбарных стен там сейчас - на 12 тыс. ячеек. Планируется, что кладбище будет расширяться.[/info_b]

Дроздов также озвучил минимальные затраты на захоронение в Беларуси. Так, за весь комплекс услуг по классическому захоронению (гроб, венок, крест, копка могилы, организация перевозки тела к месту погребения и некоторые другие услуги) сегодня придётся отдать порядка 2000 рублей . За кремацию придётся отдать чуть меньше - порядка 1300 рублей . По словам Дроздова, с каждым годом процент кремаций по отношению к захоронению в землю в Беларуси растёт.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что из-за резкого снижения номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси в начале года в марте соразмерно сократилось и государственное пособие на погребение. С 1 марта пособие уменьшилось сразу на 10% по сравнению с суммой выплат, которую родственникам умерших выделяли в феврале.

Минус 266,5 рубля. В Беларуси уменьшили пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 марта?