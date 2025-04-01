В Беларуси пересчитали пособие на погребение. Сколько будут платить с 1 апреля?

Опубликовано: 01.04.2025 07:12 , Обновлено: 01.04.2025

С 1 апреля госорганы сделали перерасчёт государственного пособия на погребение, которое выплачивают родственникам умерших на организацию похорон, захоронение или кремацию. Поскольку средняя зарплата белорусов в феврале показала лишь минимальный рост, сумма пособия осталась практически неизменной.

В марте сумма пособия резко уменьшилась - сразу на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. Всё из-за резкого снижения номинальной начисленной средней зарплаты в Беларуси в первый месяц календарного года. Однако, уже в феврале падение этого показателя остановилось: средняя зарплата по сравнению с январём подросла, пусть и на скромные 70 копеек .

[info_b]Размер пособия на погребение в Беларуси приравнивается к значению средней номинальной начисленной зарплаты за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, установленной Национальным статистическим комитетом (Белстатом).[/info_b]

Исходя из данных Белстата за февраль, на организацию похорон и погребение или кремацию с 1 апреля белорусы могут получить от органов соцзащиты не более 2428,1 рубля .

Как ранее поясняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, само пособие родственники умерших могут и не «обналичивать». Вместо этого они имеют право бесплатно организовать похороны и получить гарантированные государством услуги по погребению по социальным тарифам.

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