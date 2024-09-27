«Могилёвская область или Минское море?» - Больше 1,2 млн просмотров набрал ролик в TikTok о том, как «божьи посланники по воде скачут»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2024 15:08 , Обновлено: 27.09.2024

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором 8 кенгуру в прямом смысле этого слова поскакали по воде. За два дня ролик набрал 1,2 млн. просмотров и более 216 тыс. лайков, а в комментариях пользователи не только восхитились "кадрами из параллельных миров", но и не преминули поупражняться в острословии.

«Это Могилёвская область или Минское море?» - спросила одна из зрительниц, вероятно намекая на многочисленные ролики с нетипичными для белорусской местности животными, наводнившие видеоплатформу в последние несколько месяцев. Видео с африканскими крокодилами, австралийскими кенгуру и другими необычными представителями фауны, которых якобы заметили “под Могилёвом”, уже успели стать настоящим национальным мемом.

«Закройте этот портал» — Под Витебском заметили животное, похожее на рысь

Другой пользователь сострил, сравнив австралийских животных с квадроберами, обсуждение которых также не утихает во всех популярных соцсетях.

В Бресте заметили детей-квадроберов. Что это за тренд и почему он так не понравился белорусам?

“О, моя бабушка бы подумала, что это какие-то божьи посланники, по воде скачут”, - написала ещё одна пользовательница платформы.

Стоит отметить, что, судя по всему, видео было, действительно, снято в Австралии в местечке под названием Хабитат Нуза (Habitat Noosa), о чем говорит подпись автора видео.

Ранее Telegraf.news сообщал, что один из пользователей TikTok поделился видео с необычной находкой. На одном из полей он обнаружил множество грибов размером с футбольный мяч.

В TikTok показали гриб, который напоминает «гигантскую моцареллу». Что это за вид и можно ли найти в Беларуси?