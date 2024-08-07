"Закройте этот портал" - Под Витебском заметили животное, похожее на рысь

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2024 12:09 , Обновлено: 07.08.2024

Житель Витебской области запечатлел на видео животное, которое внешне очень походило на краснокнижную рысь. Пользователи соцсети разошлись во мнениях. Что смутило?

В последние месяцы в TikТok наблюдается обилие роликов, в которых заявляют о присутствии нетипичных для белорусской местности животных. Видео с кенгуру, крокодилами и другими необычными представителями фауны, которых якобы заметили под Могилёвом, уже успели стать настоящим национальным мемом.

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На этот раз в Сети показали видео, которое, по утверждению автора, было снято под Бешенковичами в Витебской области. На нём крупная особь, похожая на краснокнижную рысь, забралась отдохнуть на один из стогов сена в поле. Животное заметило следящего за ним человека и спустя несколько мгновений ретировалось, ускользнув в лес.

Из-за расстояния, с которого снимал автор, определить представителя кошачьих точно оказалось непросто. Многие пользователи засомневались в том, что это рысь из-за необычайно длинного хвоста, который был замечен, когда животное обратилось в бегство. Хвост у краснокнижной рыси обычно короткий.

“Это не рысь. У рыси хвост - обрубок! Очень похоже на пуму”, - написал один из комментаторов.

“Для пумы хвост маловат. Это, возможно, ещё молодая рысь, и на фоне маленького тела хвост кажется больше”, - предположил ещё один комментаторов.

“Хороший котик. Но я думала, что у рыси короткий хвост. Хотя они могут быть разные”, - засомневалась ещё одна пользовательница, на что автор видео заметил, что такое “сам в первый раз увидел”.

Некоторые пользователи выдвинули теории о том, что крупная кошка была каракалом или даже мейн-куном.

“100% Могилевская область”, - не стал разбираться ещё один комментатор.

“Закройте уже кто этот портал. Тигр, крокодилы, дикие лошади, стадо кенгуру, еноты, теперь ещё пума… Я молчу про птиц, которых у нас не было. С нетерпением жду слона”, - высказалась ещё одна белоруска.

Некоторые белорусы в комментариях отметили, что замечали рысей в своих регионах. В частности, нашлись и те, кто видел рысей в Витебской области.

“Рысь. Мы видели тоже такую ​​же у нас в Витебской области”, - написала одна девушка.

“В Витебской области уже много чего видели и не только рысей и медведей. Будьте аккуратны”, - резюмировал ещё один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусский рыбак поделился в TikTok видео, на котором якобы запечатлел переплывающего озеро медведя под Браславом. Ролик собрал уже более 250 тысяч просмотров.

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