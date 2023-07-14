Многие белорусы считали неправильно? Узнали, когда на самом деле начинается отсчет 3 лет на строительство дома

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Опубликовано: 14.07.2023 14:33 , Обновлено: 14.07.2023

Часто люди неверно отсчитывают выделенное время на строительство дома. Вера Диковицкая, замначальника отдела архитектуры и строительства Пинского райисполкома, пояснила, как правильно отсчитывать этот срок.

По ее словам, неверно начинать отсчитывать от даты получения разрешения на строительство. Началом является дата госрегистрации права частной собственности (пожизненного наследуемого владения или аренды на такие земельные участки). То есть, после получения участка и регистрации права на него, именно с этой даты в течение трех лет нужно возвести фундамент, стены и крышу (независимо от ввода в эксплуатацию).

Кроме того, в течение года нужно приступить к освоению земельного участка в соответствии с согласованной в установленном порядке проектной документацией, разработанной на основании разрешения на строительство.

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Какие документы нужны для строительства частного дома?

С 2022 года вступил в силу указ Александра Лукашенко, который призван упростить строительство жилых домов и хозпостроек. В частности, сократился список документов, которые нужны. Теперь не обязательно:

получать разрешение на строительство/реконструкцию;

разрабатывать проектную документацию и согласовывать ее с местным исполкомом;

проводить процедуру приемки объекта в эксплуатацию.

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Так, для строительства на селе понадобится лишь документ, удостоверяющий право на земельный участок. При этом нужно соблюсти условие: расстояние от дома до границ соседнего участка должно быть не менее трех метров, а от хозпостройки – не менее двух.

Если планируется строить дом в районах, которые примыкают к Минску или областным центрам, а также в поселках городского типа и городах (кроме Минска) еще нужно оформить паспорт застройщика. Его можно получить в местном исполкоме через «одно окно». Процедура обойдется в 925 рублей (25 базовых величин). Документ выдадут в течение месяца.

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