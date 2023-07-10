На госТВ рассказали, почему у белорусов не получится купить дом за одну базовую. А "озолотиться"?

Опубликовано: 10.07.2023 11:05 , Обновлено: 10.07.2023

Адвокат Ольга Маевская в эфире телеканала СТВ рассказала, как проходит аукцион по продаже бесхозных домов и можно ли купить за одну базовую хороший домик в деревне.

В Беларуси действует единый реестр домов, где можно найти ветхую и брошенную недвижимость за относительно небольшие деньги. В реестр попадают брошенные дома – если за ними никто не следит три и более года. Это контролируют местные власти: они пробуют разыскать владельцев пустующих хаток, а потом вносят их в специальный реестр.

Если в течение определенного времени никто не изъявит желание оформить свои права на эту недвижимость, привести ее в порядок, то далее идет судебная процедура. Потом этот дом переходит в собственность района. И постепенно цена дома снижается, вплоть до 37 рублей (одной базовой величины).

Сперва такую недвижимость продают по рыночной цене с аукциона. Если ее никто не покупает, то стоимость снижается до 50%, со вторых торгов – до 80%, и так до одной базовой величины (сейчас это 37 рублей). Но, по словам адвоката, на самом деле дом обойдется значительно дороже. «Мы должны понимать: даже если мы приобретаем за одну базовую величину, но с аукциона, это не значит, что все нам обойдется только в 37 рублей», – объясняет адвокат.

Новому хозяину придется оплатить расходы по проведению аукциона, траты на рекламу. Кроме того нужно помнить, что эти дома – заброшенные, и новый хозяин будет обязан в течение года привести недвижимость в порядок или снести ее.

Есть еще одна статья расхода, это документы. «Как правило, необходимо оформлять все документы на земельный участок, то есть устанавливать границы – это тоже дополнительные затраты», – добавила Маевская.

Реестр пустующих домов

В Беларуси есть Единый реестр пустующих домов. Получить информацию из него может любой желающий (узнать параметры дома, местоположение, состояние, сколько ему лет).

Ознакомиться с реестром можно на сайте eri2.nca.by. Нужно либо авторизоваться, либо войти по вкладке “как гость”. А затем можно отфильтровать ненужные параметры, выбрать подходящие и посмотреть актуальные объекты.

Ранее Телеграф уже писал о том, что в Госкомимуществе придумали как «озолотить» белорусов: еще в начале 2021 года председатель ведомства Дмитрий Матусевич рассказал про проект указа, согласно которому у одних белорусов будут изымать дома, и продавать другим за одну базовую величину:

Новость Телеграф

А уже в 2023 году мы подготовили для вам еще один материал про то, могут ли белорусы купить домик в деревне за одну базовую? Попытавшиеся рассказали, что в реальности:

Могут ли белорусы купить домик в деревне за одну базовую? Попытавшиеся рассказали, что в реальности